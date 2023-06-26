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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Посол Белоруссии в РФ заявил о рекордно низкой цене газа из РФ для Минска до 2031 года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет получать российский газ по самой низкой цене для третьих стран до 2031 года.

"Есть решение (президента России) Владимира Владимировича Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" до 2031 года имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран", - сказал посол в интервью, фрагмент которого обнародовал в понедельник телеграм-канал белорусской дипмиссии.

Крутой напомнил, что сейчас Белоруссия получает российский газ по цене $128,52 за 1000 куб. м. Главы РФ и Белоруссии договорились не корректировать эту цены в течение трех лет.

В конце февраля Россия и Белоруссия подписали протокол, регулирующий порядок формирования цен при поставке газа в республику и транспортировке по её территории в период с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Цена на российский газ для Белоруссии в 2023-2025 гг. согласована на уровне 2022 года с расчетом в рублях. С апреля 2022 года Белоруссия перешла на оплату газа в российских рублях после того, как в конце 2021 года был заключен очередной годовой контракт на поставку газа по цене $128,52 за 1 тыс. кубометров.

В Минске заявили, что рассчитывают до конца 2023 года согласовать с Москвой ключевые механизмы функционирования общего рынка газа на основе равных условий для субъектов хозяйствования.

Белоруссия Дмитрий Крутой
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