"Новосталь-М" создала транспортную компанию в Сенегале

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Новосталь-М" (ключевые активы - Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ) и метзавод "Балаково") создала транспортную грузовую компанию в Сенегале для оперирования собственным флотом и наращивания логистических мощностей на африканском континенте.

Компания присутствует в Африке с 2016 года, на поставки в данный регион приходится около 20% от общего объема экспорта "Новостали-М", рассказал на саммите "Россия-Африка" бенефициар компании Иван Демченко.

По его словам, сейчас на африканском континенте не существует дружественной для России инфраструктуры.

"Безусловно, создание такой инфраструктуры без государственной поддержки просто невозможно. Здесь взаимодействие государства и бизнеса - это ключевой момент", - сказал Демченко, добавив, что в процесс взаимодействия "активно включился ВЭБ".

Демченко напомнил, что "Новосталь-М" закупает сухогрузы и продолжит дальше создавать свой собственный морской флот. Сейчас у компании пять сухогрузов, до конца года компания планирует приобрести еще пять судов, говорил он в июне "Интерфаксу".

"Но собственный флот сегодня в себестоимости дороже, чем фрахт у китайцев. То есть базово мы сегодня дороже, чем наши китайские конкуренты - обратной плановой загрузки сегодня нет, поэтому невозможно посчитать, как это будет выстраиваться, - отметил он на саммите в четверг. - Для китайцев африканский регион - это стратегический регион. У них четко есть отправка "стотысячников" вместе со сталью, с продуктами питания, с сантехникой в Африку. Далее они загружают в сухогрузы глинозем, ЖРС, другие виды продукции и отправляют к себе, очень сильно удешевляя перевозку".

Демченко обратил внимание, что на данный момент 100%-ная обратная загрузка у "Новосталь-М" отсутствует по объективным причинам - связи с континентом только восстанавливаются.

"Нам нужно здесь рассчитывать на государство в плане поддержки. (...) Было бы великолепно, если бы транспортная субсидия разделялась не только по технологическому признаку, но и по географическому", - сказал он.

Ранее Демченко говорил "Интерфаксу", что "Новосталь-М" с российскими институтами развития проговаривает создание инфраструктуры за рубежом: "Пошла очень хорошая обратная связь. То есть, мы будем заниматься строительством портов, складских площадей, созданием своих собственных логистических хабов".

Основными экспортными товарами, поставляемыми из России в страны Африки, сейчас являются удобрения, продукция лесопромышленного комплекса и металлургии, сказал, выступая на форуме, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Государство, по его словам, донастраивает меры поддержки под потребности экспортеров на африканские рынки. "Под это направление поставок нужны свои рецепты поддержки, логистической поддержки - субсидирование логистических затрат, специальные льготные кредитные программы. И в настоящий момент в рамках нашего национального проекта "Международная кооперация и экспорт" мы адаптируем инструменты именно под новые рынки, под выходы на новые африканские рынки. То есть увеличиваем уровень субсидирования логистических затрат, мы делаем более льготную поддержку именно кредитов", - перечислил Осьмаков.