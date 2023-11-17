Объем средств американских фондов денежного рынка достиг рекордных $5,73 трлн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Приток средств инвесторов в американские фонды денежного рынка на прошлой неделе составил $21,9 млрд, а их совокупный объем достиг рекордных $5,73 трлн, говорится в еженедельном отчете Investment Company Institute.

Фонды денежного рынка главным образом инвестируют в краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты, включая гособлигации сроком погашения до 1 года. Доходность таких инструментов в последнее время резко выросла.

Во всем мире с начала года приток средств в фонды денежного рынка превысил $1 трлн из-за повышения процентных ставок крупнейшими центробанками мира и ожиданий, что они останутся высокими в течение длительного времени.