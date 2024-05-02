Источники сообщили о продаже российского актива Coeclerici Group "Окто Углю"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Московское ООО "Окто Уголь" приобретает угледобывающее АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область), сообщили "Интерфаксу" несколько участников рынка.

"Компания уже с новым собственником, остались формальности", - сообщил "Интерфаксу" представитель угольной отрасли Кузбасса. По словам другого источника, сделка находится в стадии оформления.

Официальных подтверждений сделки пока нет, связаться с представителями "Окто Угля" не удалось. В "Кузнецкинвестстрой" "Интерфакс" направил запрос.

Согласно списку аффилированных лиц "Кузнецкинвестстроя" на конец 2023 года, 100% компании принадлежали швейцарской Coeclerici Commodities S.A. Эти же данные фигурируют в отчетности "Кузнецкинвестстроя" за 2023 год.

Между тем, ранее Coeclerici Group на своем сайте сообщила, что группа "прекратила осуществлять всю управленческую и координационную деятельность", связанную с "Кузнецкинвестстроем", "ввиду российско-украинского конфликта".

"Российская компания, владеющая рудником, продолжает работать под руководством местного руководства, сохраняя рабочие места и обязательства, взятые перед местными сообществами", - говорится на сайте.

Ранее "Кузнецкинвестстрой" в своей отчетности сообщил о сокращении угледобычи с 1,328 млн тонн в 2022 году до 1,095 млн тонн в 2023 году, отгрузки - с 1,4 млн тонн до 1,1 млн тонн. В прошлом году компания снизила чистую прибыль по РСБУ в 21,5 раза - до 67 млн рублей. При этом выручка выросла на 9,4% и составила 11,9 млрд рублей.

Сообщалось также, что в 2021 году ООО "Окто Уголь" стало владельцем АО "Угольная компания "Разрез Степной" (добывает энергетический уголь на Черногорском месторождении в Хакасии). Ранее владельцем "Степного" был "Русский уголь".

В конце апреля источники сообщили "Интерфаксу", что группа "Окто" могла стать покупателем ЗДК "Лензолото", проданной "Полюсом".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Окто Уголь" подконтрольно Наталье Толоконниковой и Алексею Сергееву.

Единственный добывающий актив "Кузнецкинвестстроя" - разрез "Корчакольский", он добывает уголь марки Т и КС, которые используются для производства пылеугольного топлива, применяемого в металлургии.