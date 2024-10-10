Кредиторы банкротов в РФ потеряли 24,9 трлн рублей за 8 лет

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Кредиторы потеряли 24,9 трлн рублей за восемь последних лет из-за банкротств своих контрагентов, эта сумма была списана по итогам процедур несостоятельности – такую оценку дает Федеральная налоговая служба (ФНС).

"24,9 трлн руб. потеряно кредиторами за 8 лет", - указано в презентации замглавы ФНС Константина Чекмышева, которую он продемонстрировал на вебинаре "Интерфакса" "Готовимся к выбору арбитражных управляющих для процедур банкротства".

В сентябре прошлого года Чекмышев сообщал, что потери кредиторов за последние семь лет составили 18,9 трлн рублей. "Кредиторы рассчитывали на то, что эти деньги будут крутиться в цепочках кооперации, будут проходить дальше как кровь в экономике, но там образовались тромбы, которые, к сожалению, так и не рассосались", - говорил он.

По данным ФНС, согласно представленной в четверг презентации, за последние восемь лет из конкурсной массы на вознаграждения арбитражным управляющим и привлеченным ими в дело специалистам было выплачено 81,2 млрд рублей. Год назад ФНС сообщала, что на эти цели за семь лет было потрачено 79,2 млрд рублей.

По результатам процедуры банкротства должника 54,7% кредиторов не получают ничего, указано в презентации Чекмышева.