Российский покупатель кузбасского актива Coeclerici Group сменил владельца

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Владельцем АО "Лучшее решение", которому российские власти разрешили приобрести АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область) у итальянской Coeclerici Group, а также АО "Шахтоуправление Обуховская" и АО "Донской антрацит" (оба в Ростовской области) у кипрской Fabcell Ltd, стало ООО "Тетис Кэпитал".

Согласно ЕГРЮЛ, соответствующие изменения были внесены 5 ноября.

В июне знакомый с ситуацией источник сообщал "Интерфаксу", что по ростовским активам сделка состоялась. Завершена ли сделка по кузбасскому активу, не известно. Ранее сообщалось, что учредителем "Лучшего решения" являлось ООО "Специализированное финансовое общество "Орион-1", которое, в свою очередь, принадлежит фонду "Орион".

В октябре ПАО "Московская биржа" вышло из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), долю "Московской биржи" выкупили две российские компании по управлению активами - ООО "Тетис Кэпитал" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Нигелла" (принадлежит 8,5% акций) и ООО "Баланс Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Левкой" (4,6%).

В портфеле ООО "Тетис Кэпитал" три фонда, связанных с недвижимостью. Согласно информации на сайте УК, это: ЗПИФ комбинированный "Залоговая недвижимость", ЗПИФ недвижимости "Заречье" и ЗПИФ недвижимости "Стратегия - Деловая недвижимость". Основным владельцем "Тетис Кэпитала" (более 98% долей), по информации ЕГРЮЛ, является его гендиректор Александр Воронков.

По данным ЕГРЮЛ, Воронков также владеет ООО "Тетис Групп" (специализируется на деятельности в области права) и ООО "Специализированное финансовое общество Панела" (специализируется на эмиссионной деятельности).

В июне 2012 года энергохолдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн по 100% акций ш/у "Обуховская" и "Донского антрацита" и 66,7% в ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом". В августе 2021 года ФАС России одобрила ходатайство кипрской Valleyton Investments Ltd. о приобретении контроля над российскими активами ДТЭК.

Единственный добывающий актив "Кузнецкинвестстроя" - разрез "Корчакольский", он добывает уголь марки Т и КС, которые используются для производства пылеугольного топлива, применяемого в металлургии. "Кузнецкинвестстрой" в своей отчетности за 2023 год сообщил о сокращении угледобычи с 1,328 млн тонн в 2022 году до 1,095 млн тонн в 2023 году, отгрузки - с 1,4 млн тонн до 1,1 млн тонн. Вместе с тем, в текущем году компания рассчитывает добыть 1,5 млн тонн угля.