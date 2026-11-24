На Чукотке нашли 31 ранее неизвестный петроглиф

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На Чукотке в 2026 году нашли 31 ранее неизвестное наскальное изображение, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.

Петроглифы на правом берегу реки Пегтымель, за Полярным кругом, - это памятник федерального значения. На скалах запечатлены сцены охоты на северных оленей, медведей, китов и тюленей, изображены фигуры людей.

На наскальные рисунки серьезно воздействует суровый климат, отметил Кузнецов. По его словам, сейчас все петроглифы Пегтымеля оцифрованы.

"Оцифрованы абсолютно все рисунки - от легкодоступных до тех, к которым археологам приходилось добираться с альпинистским снаряжением. Общее число задокументированных поверхностей достигло 690", - сообщил губернатор.

Для каждого рисунка установлены геодезические координаты, созданы трехмерные модели и детализированные карты. Цифровые копии петроглифов уже доступны в музее Анадыря.

Петроглифы на реке Пегтымель являются единственным в России памятником наскального творчества за Полярным кругом.

Рисунки первобытных людей, населявших древнюю Чукотку, впервые обнаружены в 1965 году. "Галерея" наскальных изображений, датируемых концом 1 тысячного года до н.э. - 1 000 годом нашей эры, простирается на 1,5 км.