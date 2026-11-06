Beget восстановит данные на высокопроизводительных серверах только для половины пользователей

Провайдер рассчитывает обеспечить стопроцентное восстановление проектов клиентов из резервных копий

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский облачный провайдер Beget (ООО "Бегет") рассчитывает восстановить данные на высокопроизводительных серверах (VPS) только для половины пользователей после атаки, сообщила компания.

"К сожалению, восстановить все данные невозможно, - говорится в сообщении. - Мы долго искали решения, но по актуальной оценке файловые бэкапы VPS будут доступны только для половины пользователей".

К настоящему времени Beget смог восстановить и запустить 60% серверов, использующихся для предоставления услуг виртуального хостинга, и 40% выделенных серверов с администрированием со стороны компании (все выделенные серверы без администрирования Beget были восстановлены в день атаки).

"Оставшиеся хостинговые серверы пострадали от атаки значительно сильнее, - поясняет компания. - Их восстановление требует существенного времени, так как они будут восстанавливаться из бэкапов".

Провайдер отмечает, что рассчитывает обеспечить стопроцентное восстановление проектов клиентов из резервных копий.

"Сейчас мы настраиваем интеграцию между хостинговыми и бэкапными серверами, чтобы запустить массовое восстановление", - сообщает компания.

Beget заявил, что его "облачная инфраструктура уничтожена".

"Облачную инфраструктуру строим заново, - говорится в сообщении. - Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течении 1-2 дней, далее начнем этап интеграции и тестирования. Доступ к сохранившимся копиям дадим в панели управления".

Beget все еще опасается, что угроза для инфраструктуры сохраняется.

"Поэтому вычищаем всё, что можно, и переделываем каждую точку, которая может быть уязвимой, включая те, которые раньше не казались опасными", - отмечает компания.

В ночь на 2 ноября хакеры в результате успешной кибератаки получили доступ к управляющим серверам компании и запустили вредоносное программное обеспечение (ВПО), предназначенное для удаления данных с серверов. После обнаружения инцидента Beget отключил (ориентировочно через 25 минут после запуска ВПО) все серверы от сети для предотвращения дальнейшего распространения атаки.

Первые результаты восстановительных работ были получены днем, 2 ноября.

"Бегет" работает на рынке с 2007 года. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль - 294,4 млн рублей. Владельцы компании - четверо граждан России.