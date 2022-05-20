Что произошло за день: пятница, 20 мая

Прекращение поставок газа РФ в Финляндию, возможная отмена возрастных ограничений на контракты в ВС РФ и штраф Моргенштерну*

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия прекратит поставки газа в Финляндию с 21 мая. Финская госкомпания Gasum намерена поставлять своим клиентам голубое топливо из других источников - по трубопроводу из Эстонии. Финляндия также арендовала плавучий СПГ-терминал, чтобы компенсировать поставки из РФ. В Кремле отметили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в страны, которые отказались от перехода на новую схему оплаты.

- В Госдуму внесли проект об отмене возрастного предела на военные контракты. Сейчас первый контракт на военную службу вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - от 18 до 30 лет. За счет снятие ограничений по возрасту планируется привлечь высокопрофессиональных специалистов старшего поколения. В Думе отметили, что такая мера не должна рассматриваться как скрытая форма мобилизации.

- Канада ввела новые санкции против России. Они коснутся 14 физических лиц, среди которых глава РЖД Олег Белозеров, экс-глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин, бизнесмен Александр Лебедев. Страна также запретила импорт из и экспорт в РФ предметов роскоши и компьютерной техники.

- Суд арестовал 2 млрд рублей российской "дочки" Google по искам СМИ. Восстановления своих YouTube-каналов требуют уже девять российских СМИ (НТВ, ТНТ, "Телеканала 360" и др.). Эти средства были арестованы в порядке обеспечительной меры по их искам. В середине марта YouTube начал блокировать каналы российских госмедиа из-за их освещения спецоперации на Украине.

- В Кремле одобрили идею назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса. Ранее с соответствующей инициативой выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме. Они также предложили присвоить американскому посольству этот адрес. Также стало известно, что командир батальон "Спарта" ополчения ДНР, известный под позывным "Моторола", награжден Орденом мужества в РФ.

- Дело на Юрия Шевчука о дискредитации армии РФ передано в суд Петербурга. Административное дело было открыто против лидера группы ДДТ из-за его высказываний о родине во время концерта в Уфе 18 мая. Позже сам Шевчук попросил, чтобы оно было рассмотрено в суде не Уфы, а Санкт-Петербурга. Также музыкант отказался давать показания по делу, ссылаясь на статью 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

- Рэпер Моргенштерн (*признан в РФ физлицом-иностранным агентом) оштрафован на 100 тыс. рублей. В отношении него было возбуждено административное дело по ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Суд признал его виновным "в неправильных татуировках". Ранее эксперты нашли на теле артиста тату "с изображением растения, похожего на коноплю".

- ВОЗ созовет экстренную встречу для обсуждения вспышки оспы обезьян. Случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде. Ранее в пятницу сообщалось о выявлении случаев в Бельгии и Нидерландах. Наличие прививки от обычной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, рассказали в Роспотребнадзоре.