Эксперты сочли незначительными последствия от запрета ЕС оказывать России облачные услуги

Однако цены на отечественные облачные сервисы выросла

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Запрет Евросоюза на экспорт облачных сервисов не сильно повлияет на российский рынок, так как зарубежные решения занимали не более 10-15% рынка, но в связи с уходом иностранных игроков цены на отечественные аналоги выросли, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций, в который включен, в частности запрет на экспорт в Россию облачных сервисов.

"Эти ограничения ранее уже применялись против других государств, так что эти действия были вполне предсказуемы", - отметил руководитель направления хостинга регистратора доменных имён и хостинг-провайдера REG.RU Константин Мутыхляев.

Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Оксана Ульянинкова согласна, что это было ожидаемо, так как уже уходили западные провайдеры облачных услуг: например, Microsoft - одна из первых компаний, которая ограничила российским компаниям доступ к своей облачной платформе Azure. По ее словам, доля иностранных облачных сервисов была не очень высокой - всего около 7-10%, которая преимущественно приходилась на иностранные компании c инфраструктурой вне территории России.

"На данном этапе удар уже не такой чувствительный, большинство компаний и так уже перевело свои сервисы на российские платформы или перенесли инфраструктуру в локальные ЦОДы (центры обработки данных - ИФ). Остались компании с предоплаченными услугами, но критические сервисы, осознавая реальные риски, также перевели с иностранных платформ", - считает она.

По словам эксперта, на рынке достаточно российских игроков, к тому же разрабатывается единая цифровая платформа, которая в том числе будет предоставлять сервисы облачных провайдеров. "Конечно, ограничительные меры не могли не повлиять, и цены на услуги российских провайдеров вынуждено выросли. К тому же есть ряд технологических аспектов и ограниченность технологий, которые российские провайдеры пытаются решить и выходят на рынок с новыми услугами", - отметила Ульянинкова.

Запрет ЕС касается прежде всего европейских провайдеров, а поскольку они существенную долю российского рынка не занимают, влияние этой части санкций можно считать незначительным, согласен преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

Среди крупных российских игроков на рынке облачных услуг Кириллов называет VK (бывший Mail.ru), "Яндекс", КРОК, МТС, "Софтлайн", "Техносерв", спрос на решения которых вырос за последнее время.

Мутыхляев же сказал, что из-за запрета все же могут пострадать крупные компании. "Для крупных компаний санкции могут стать серьезным ударом, если они не имеют возможности перевести лицензии на зарубежные аффилированные компании. Также большие потери понесут крупные бизнесы, если не смогут оперативно перейти на альтернативные решения, что обычно сложно и дорого", - считает он.

При этом полной остановки эксплуатации не будет, продолжает эксперт: "По большей части, решений на закрытом исходном коде хватает, аналоги есть и на базе Open Source. Они, конечно, не столь продвинутые, но позволят выполнять поставленные бизнесом задачи".

Сегодня доля иностранных провайдеров облачных услуг (хостинги, парковки, редиректы и VPS) на российском рынке незначительна, говорит Мутыхляев. "Большинство здесь представляют российские провайдеры. В топе из зарубежных компаний только Hetzner и DigitalOcean. Их доля составляет меньше 15%", - сказал эксперт.

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании "ЭБР" Кирилл Ляхманов, в свою очередь, обратил внимание на то, что из определения Евростата к облачным сервисам можно отнести и программную инфраструктуру, и сетевые компоненты для запуска бизнес-приложений.

"С учетом этой формулировки - все расположенные в Европе дата-центры, размещающие базы данных не-европейского программного обеспечения могут ограничить использование для пользователей из России. Это может повлечь за собой недоступность даже тех сервисов, которые не участвуют в санкциях против России и не остановили продажи для резидентов РФ", - заметил он.