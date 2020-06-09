Гендиректор "ВПК": готовы сделать для военных танк на колесах

Александр Красовицкий рассказал о перспективах новой платформы "Бумеранг" и будущем БТР-82А

Александр Красовицкий Фото: Пресс-служба ООО "ВПК"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Военно-промышленная компания" является одним из ведущих российских производителей военной и специальной техники. Визитной карточкой ООО "ВПК" можно назвать известный специальный автомобиль "Тигр". О подготовке сменщика для него, перспективах новой платформы "Бумеранг" и будущем БТР-82А в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Илье Морозову рассказал генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

- Александр Владимирович, на каком этапе находится работа над новым семейством "Атлет"? Когда запланировано проведение (начало и завершение) государственных испытаний?

- Испытания опытных образцов бронированных автомобилей многоцелевого и специального назначения "Атлет" проходят в четком соответствии с графиком. На сегодняшний день завершены предварительные испытания, машины готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Мы планируем завершить их до конца текущего года. Добавлю, что на предварительных испытаниях опытные образцы машин показали себя хорошо. Так, например, машины прошли 16 тысяч километров по ускоренной программе испытаний, что соответствует 30 тысячам километров в обычных условиях, по различным типам дорог и, в основном, по бездорожью, искусственным неровностям т.д. и за все это время ни на одной из машин не возникло никаких неисправностей! Это позволяет нам с уверенностью выходить на государственные испытания.

Более того, в апреле этого года, несмотря на все трудности, связанные с пандемией COVID-19, мы получили на бронеавтомобили "Атлет" литеру "О". Это дает нам возможность приступить к разработке конструкторской документации на бронеавтомобиль "Атлет", не являющийся продукцией военного назначения (ПВН). Связано это с тем, что после демонстрации машины на форуме "Армия-2019" мы получили заявки на такой бронеавтомобиль, в том числе и из-за рубежа.

Кроме того, литера "О" позволяет начать различные опытно-конструкторские работы (ОКР) на оснащение бронеавтомобилей "Атлет" различными системами вооружений. Мы планируем оснастить эту машину новым дистанционно-управляемым боевым модулем (ДУБМ), который мы создаем совместно с нашими коллегами из ООО "Оружейные мастерские".

- Сколько модификаций "Атлета" разрабатывается? Какими видами оружия планируется оснащать эти бронемашины?

- В настоящее время на испытания представляются две модификации бронеавтомобиля "Атлет" - автомобиль многоцелевого назначения с пятидверным бронированным корпусом АМН 233121 и автомобиль специального назначения АСН 233122 с трехдверным бронированным корпусом и вращающимся погоном на люке на крыше корпуса.

Автомобиль многоцелевого назначения "Атлет" не оснащается каким-то дополнительным оружием, кроме табельного оружия, что имеется у экипажа и десанта. Из своего табельного оружия экипаж и десант могут вести огонь через бойницы в окнах или из люков в крыше.

Бронированный автомобиль специального назначения АСН 233122 оснащается 12,7-мм пулеметом КОРД, 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17 и 7,62-мм пулеметом ПКП "Печенег", каждый из которых может устанавливаться на турельной установке на вращающемся погоне на крыше корпуса. В машине предусмотрены укладки для самого оружия и для боеприпасов к нему, а также для реактивных противотанковых (штурмовых) гранат РПГ-26 (РШГ-2).

В перспективе по требованию заказчика на бронеавтомобили "Атлет" может устанавливаться широкая линейка различного вооружения, начиная от простейших турельных установок со стрелковым оружием, различных дистанционно управляемых боевых модулей с крупнокалиберными пулеметами, вплоть до боевых модулей с автоматическими пушками, противотанковыми или зенитными ракетными комплексами. Здесь все будет зависеть от желаний и фантазий заказчика. Мы, в частности, планируем оснастить бронеавтомобиль "Атлет" ДУБМ с 30-мм автоматической пушкой, который мы также разрабатываем совместно с нашими коллегами из "Оружейных мастерских".

Бронеавтомобиль "Атлет" Фото: Телеканал Минобороны РФ "Звезда"

- "Тигры" будут продолжать производить после начала серийного производства "Атлетов" или они будут сняты с производства?

- Безусловно, "Тигры" будут производиться и после начала серийного производства "Атлетов". Вот посмотрите, мы уже почти 10 лет выпускаем серийно бронетранспортеры БТР-82А, но при этом продолжаем выпуск бронетранспортеров БТР-80, потому что есть заказчики, ряд силовых структур, которым нужен БТР-80. Так и с "Тиграми". Тем более, что сейчас постоянно растет число зарубежных заказчиков, которым нужен "Тигр". Необходимо учесть и то, что на шасси "Тигра" разработаны и приняты на вооружение десятки образцов боевых систем и систем боевого обеспечения, таких как самоходный ПТРК "Корнет-Э", ЗРК "Гибка-С", комплекс РЭБ "Леер-2", различные КШМ и аппаратные связи и многие другие комплексы. Стоит также отметить, что "Тигры" и "Атлеты" несколько разные по характеристикам и возможностям машины, поэтому считаю, что "Тигры" еще как минимум лет 10-15 останутся в производстве.

- В ходе различных контртеррористических операций российская армия испытала значительную часть своего вооружения. Во многих из них принимали участие и "Тигры". Были ли какие-то замечания у военных по итогам эксплуатации в боевых условиях? Какие изменения вносились в конструкцию этих бронеавтомобилей?

- Бронеавтомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-82А уже неоднократно применялись в боевых условиях в различных миротворческих и контртеррористических операциях во многих районах нашей планеты. Мы всегда внимательно следим за тем как работает наша техника там и прислушиваемся к пожеланиям тех, кто непосредственно работает на ней в боевых условиях. Мы собираем такую информацию от тех, кто возвращается из этих "горячих точек", мы не раз отправляли туда своих специалистов. Часто на выставках к нам на стенд приходят военнослужащие, которые эксплуатировали нашу технику в боевых условиях, и делятся своими впечатлениями и пожеланиями. Кстати, все они, как один, благодарили нас за хорошие и надежные машины, что очень нам приятно, это самая лучшая оценка нашего труда.

Каких-то радикальных или значительных изменений конструкцию бронеавтомобилей вносить не потребовалось. Наши конструкторы постоянно вносят различные доработки в конструкцию машин. Надо понимать, что "Тигр" или БТР выпуска 2006 года и выпуска 2020 года – это уже разные машины. В основном пожелания касаются каких-то незначительных изменений, касающихся удобств размещения или обслуживания.

- "ВПК" разработала праворульный вариант, а также "люксовый" варианты "Тигра". Кто-то уже проявил интерес к этим модификациям?

- Безусловно интерес к таким машинам имеется и немалый. Совсем недавно мы отгрузили партию из нескольких десятков специальных бронированных машин "Тигр" с правым расположением рулевого управления в одну из африканских стран. Машины уже прибыли туда и начали нести свою службу.

Что касается "люксового" или, как мы называем VIP-исполнения бронеавтомобиля "Тигр", то это штучный товар, чисто под заказ. Несколько таких машин уже нашли своих хозяев, мы готовы поставить такие машины и другим заказчикам.

- Какова доля продаж "Тигров" физическим лицам? Кому интересна гражданская версия этого автомобиля? Это бизнесмены, политики?

- Доля продаж "Тигров" физическим лицам незначительная, тем более, что собираются машины для таких заказчиков, как правило, по индивидуальным заказам в оригинальной комплектации. Как я уже отмечал, это штучный товар, эдакий эксклюзив ручной работы. Но заказчики на такую продукцию все равно есть. Ежегодно мы делаем по 10-15 таких автомобилей. Поскольку машина дорогая, то покупают "Тигры" люди не бедные. Это и бизнесмены, и политики, и артисты, и высокопоставленные священнослужители. Это те, кто ценит мощь, помноженную на роскошь на дикой природе, куда может добраться "Тигр", но далеко не всякий внедорожник.

- Ранее сообщалось, что государственные испытания платформы "Бумеранг" начнутся летом 2020 года. Сколько времени займут эти испытания и когда машины могут поступить в войска? Повлияла ли на сроки коронавирусная инфекция?

- В соответствии с графиком проведения работ по ОКР "Бумеранг", ООО "Военно-промышленная компания" совместно с ГАБТУ МО РФ и научно-исследовательскими организациями министерства обороны РФ завершило предварительные испытания опытных образцов на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг". В ходе проведенных предварительных испытаний опытные образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

Сейчас на производственных площадях ООО "ВПК" идет подготовка новых опытных образцов в рамках ОКР "Бумеранг" для проведения государственных испытаний, на которые планируется передать машины в текущем году. График проведения работ по ОКР "Бумеранг" четко соблюдается. Первые серийные боевые машины на унифицированной колесной бронированной платформе "Бумеранг" поступят в войска после завершения государственных испытаний и принятия их на вооружение.

- Планируется ли оснащать "Бумеранг" танковой пушкой? Военным интересен колесный танк?

- Да, действительно сообщалось о возможности создания на базе "Бумеранга" легкого колесного танка. Унифицированная межвидовая колесная бронированная платформа "Бумеранг" позволяет монтировать на нее комплекс вооружения с пушкой наподобие, как на самоходной установке 2С25 "Спрут-СД". Растущая динамика современных локальных конфликтов требует высокой мобильности как стрелкового, так и артиллерийского вооружения. Если у наших заказчиков возникнет необходимость в создании такой боевой машины, то мы ее сделаем.

Буквально недавно в МО РФ состоялось совещание, посвященного созданию новых образцов вооружений, военной и специальной техники, на котором мы предложили нашу унифицированную колесную бронированную платформу "Бумеранг" под любые ОКР, связанные с разработкой таких образцов. Поскольку сейчас в российской армии, в армиях стран НАТО и в ряде других армий мира, все больше внимания уделяется вооружениям, военной и специальной технике, базирующихся на колесных шасси, то унифицированная межвидовая колесная бронированная платформа "Бумеранг" может стать основой нового семейства колесных боевых и специальных машин, таких как разведывательная машина, БРЭМ, КШМ, машина огневой поддержки, машина управления начальника ПВО или артиллерии с соответствующими средствами разведки и управления, бронированная медицинская машина и многие другие.

- Ранее вы рассказывали об адаптации разработанного для МВД более крупного по сравнению с "Тигром" бронеавтомобиля "Медведь" для нужд военных. Проект еще актуален? Если да, то чем будет отличаться военная модификация от полицейской?

- Специальная полицейская машина ВПК-3924 "Медведь" стала первой в России миннозащищенной машиной, выполненной, по так называемой, технологии MRAP. Бронеавтомобиль прошел все испытания и по их результатам был принят на снабжение войск Росгвардии.

На ряде выставок и показов перспективной техники представители министерства обороны РФ интересовались машиной и возможностями ее использования в ряде родов войск Вооруженных сил. С этой целью Минобороны России планировало отработать техническое задание, чтобы в соответствии с ним мы создали военную модификацию "Медведя". Основными отличиями военной версии бронеавтомобиля "Медведь" будут наличие на машине фильтровентиляционной установки, креплений для установки оружия и боеприпасов к нему.

Положительно в конструкции "Медведя" еще и то, что она максимально унифицирована с серийными, эксплуатируемыми в Вооруженных силах РФ образцами военной автомобильной техники. Например, силовой агрегат и коробка передач, установленные на "Медведе", от серийных армейских грузовиков "Урал", узлы подвески – от бронетранспортеров. Это выгодно отличает "Медведь" от других образцов бронеавтомобилей типа MRAP.

- Какие перспективные опытно-конструкторские работы ведет сегодня "ВПК"?

- На сегодня инженеры и конструкторы ООО "ВПК" параллельно отрабатывают 14 опытно-конструкторских работ (ОКР), целью которых является создание 14 новых машин, в том числе новых модификаций бронеавтомобилей "Тигр", бронетранспортера БТР-82А, унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг".

"Бумеранг" Фото: Минобороны РФ

Так, например, мы работаем над завершением ОКР "Атлет". В скором времени опытные образцы машины выходят на государственные испытания.

Как уже отмечалось занимаемся мы и модернизацией колесных бронетранспортеров семейства БТР-80/82А. Несмотря на свой возраст, потенциал этих машин еще не далеко исчерпан. Наши конструкторы прорабатывают различные варианты усовершенствования этих машин, включая варианты оснащения более современными боевыми модулями, повышения защищенности машины. Мы уже сейчас с нашими коллегами из "Оружейных мастерских" разработали технологию модернизации бронетранспортеров семейств БТР-60/70/80/82 позволяющую значительно повысить их огневые возможности без замены боевого отделения и даже без снятия башни. Огневые возможности повышаются за счет установки нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом нового поколения, лазерным дальномером и стабилизированной в двух плоскостях линии визирования.

На выставке "Армия-2020" мы планируем продемонстрировать опытный образец новой модификации бронетранспортера – БТР-82АТ с комплектом защитных экранов и новым дистанционно управляемым боевым модулем.

Развивая тему отмечу, что новый дистанционно управляемый боевой модуль – это еще одна наша инициативная разработка. Этот ДУБМ можно будет устанавливать практически на любой бронетранспортер, колесный или гусеничный, превращая тем самым его в боевую машину пехоты.

Активно наши конструкторы работают над инициативной разработкой бронированного автомобиля ВПК-59095С "ВПК-Урал". Мы такую машину показали в прошлом году на МВТФ "Армия-2019", и она очень понравилась многим потенциальным заказчикам. Еще до окончания заводских испытаний одна такая машина была поставлена за рубеж.

В текущем году в инициативном порядке мы создали многоцелевой бронированный автомобиль легкого класса и еще одну модификацию на базе шасси "Тигра". Эти новинки мы также продемонстрируем на нашей экспозиции на выставке "Армия-2020".

С приобретением новой компетенции – разработка и производство гусеничных машин, мы разрабатываем гусеничный плавающий снегоболотоход "5901" с грузоподъемностью 5 тонн. Эту машину мы также планируем показать на предстоящем форуме "Армия-2020".

- В 2018 году вы рассказывали о возобновлении работ по автомобилю "Волк". На каком этапе они сегодня? Зачем этот автомобиль, если есть "Тигр" и скоро появится "Атлет"?

- Официально НИОКР, в рамках которой разрабатывались и проходили испытания опытных образцов бронеавтомобилей "Волк", прекращена. Это была интересная работа, в ходе которой были апробированы новые технологии, конструкторские и инженерные решения. Например, на бронеавтомобилях семейства "Волк" впервые в нашей стране были отработаны автоматически регулируемая гидропневмоподвеска, бортовая информационно-управляющая система (БИУС), была реализована модульная конструкция и для повышения уровня баллистической защиты использовались дополнительные модули керамической брони. Но, как это иногда бывает в нашем бурно развивающемся мире, изменились условия и требования, появились новые технологии. Это и привело к тому, что мы получили ТЗ на создание новой машины. Безусловно, наработки, полученные в ходе работ над машинами семейства "Волк", нами используются при разработке новых образцов колесной бронетехники.

- БТР-82А – это финальная версия глубокой модернизации БТР-80 или возможны новые варианты? Потенциал модернизации БТР-80 исчерпан?

- Безусловно, запас модернизации бронетранспортеров БТР-80/82А еще далеко не исчерпан. Это отличительная особенность отечественной конструкторской школы – создавать образцы вооружения и военной техники, обладающие огромным потенциалом в плане модернизации. Я уже коснулся выше о ближайших планах модернизации бронетранспортера. В перспективе машина будет обладать большей огневой мощью, лучшими защищенностью и командной управляемостью, а подвижность и надежность машины останутся на прежнем высоком уровне. Оптимальный баланс боевых свойств бронетранспортера, высокая эксплуатационная надежность и обеспечивают высокую боевую эффективность боевой машины на поле боя.

С завершением создания нами с нашими партнерами из ООО "Оружейные мастерские" нового боевого модуля, о котором я уже говорил, мы осуществим еще одну модернизацию бронетранспортера БТР-82А.

Кроме того, идут работы по созданию новых специализированных машин на базе БТР-82А. Одной из таких разработок стала боевая противодиверсионная машина - БПДМ "Тайфун-М", созданная на базе БТР-82 в НПО "Стрела". Она предназначена для защиты подвижных ракетных комплексов РВСН.

Идут работы по созданию на базе БТР-82 новой боевой разведывательной машины – БРМ. Кроме того, прорабатывается вариант создания на базе БТР-82 самоходного зенитно-ракетного комплекса малой дальности "Сосна".

По мере появления новых образцов вооружения или специального оборудования и при необходимости создания их колесных вариантов, как раз и будут появляться новые модификации бронетранспортера БТР-82 или специальных машин на его базе. Дело в том, что, эта машина имеет важное преимущество перед другими бронированными колесными шасси – возможность преодоления водных преград вплавь.