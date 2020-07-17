Первый замглавы МИД РФ: Инициатива ФРГ о "киберсанкциях" ЕС против Москвы - плохая новость для наших отношений

Владимир Титов рассказал "Интерфаксу" о позиции министерства в связи с обвинениями в кибератаке на Бундестаг

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов прокомментировал "Интерфаксу" инициативу Германии о введении против России санкций на уровне Евросоюза в связи, как считают в Берлине, с причастностью Москвы к кибератаке на Бундестаг в 2015 году:

"Инициативу наших германских партнеров по задействованию против России механизма так называемых киберсанкций Евросоюза расцениваем как "плохую новость" для российско-германских отношений и международного сотрудничества в сфере информационной безопасности. Сожалеем, что Берлин выступил в этот раз в качестве застрельщика и локомотива очередного витка рестрикций ЕС против нашей страны.

Что касается повода для их введения, а именно так называемой "причастности" граждан России к осуществлению хакерской атаки на германский Бундестаг в мае 2015 года, то посольством России были запрошены в МИД ФРГ доказательства их вины.

В поступившем от коллег ответе они ожидаемо не были предоставлены, что со всей очевидностью подтверждает голословность предположений такого рода. Вместо фактов даны заверения, согласно которым немецкий суд, куда направлены материалы дела, во всем разберется правильно, и тогда возможные подозрения обретут юридическую основу в качестве доказательств. Согласно этой порочной логике, у партнеров, похоже, не все сходится, поскольку тогда возникает вопрос: почему вышеупомянутые санкций инициируются до принятия судебного вердикта?

Продолжаем переписку с германскими партнерами по этому сюжету по дипломатическим каналам. Открыты также к профессиональному диалогу с Берлином по проблематике кибербезопасности, с 2014 года замороженному германской стороной в одностороннем порядке под надуманными предлогами. Призываем, в частности, к восстановлению зарекомендовавшего себя в прошлом отдельного формата межведомственных консультаций на высоком уровне по международной информационной безопасности. Рассчитываем, что наши сигналы, наконец, будут восприняты и возымеют действие".