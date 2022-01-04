Гендиректор "ВПК": Белоруссии поставлена партия бронетранспортёров БТР-82А, за год экспортировано 100 машин "ВПК-Урал"

Александр Красовицкий рассказал о работе над новыми проектами, ходе выполнения текущих задач, а также о продвижении бронетехники за рубеж в условиях пандемии и санкций

Александр Красовицкий Фото: Пресс-служба ООО "ВПК"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Военно-промышленная компания" ("ВПК") в минувшем году полностью выполнила государственные контракты на поставку продукции для нужд Вооружённых сил и других силовых ведомств РФ. Несмотря на пандемию коронавируса, осуществлены запланированные экспортные поставки боевой техники. Ведутся два десятка опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию новых бронемашин и автомобилей специального назначения. Компания реализует крупные социальные проекты. Генеральный директор "ВПК" Александр Красовицкий в интервью "Интерфаксу" рассказал о результатах уже выполненной работы и планах на обозримую перспективу.

- Александр Владимирович, завершился 2021 год. Каковы главные его итоги: – удалось ли "Военно-промышленной компании" "ВПК" выполнить гособоронзаказ, сколько бронетранспортёров (БТР) и бронированных машин, а также автомобильной техники специального назначения было поставлено Минобороны России, другим силовым структурам?

- Выполнение государственного оборонного заказа всегда было и остается для нас первоочередной задачей. Ее мы всегда выполняем в установленные сроки и в полном объёме. В этом году "ВПК" обеспечила выполнение госконтрактов на поставку техники для нужд силовых ведомств Российской Федерации. Исполнены также и все экспортные обязательства. По понятным причинам не имею права говорить, сколько машин мы поставили тем или иным заказчикам, но общее количество не меньше, чем это было в предыдущие годы.

- Над какими новыми проектами работает сегодня "ВПК", когда начнётся поставка в войска бронетранспортёра и боевой машины пехоты (БМП), создаваемых на базе универсальной платформы "Бумеранг"? Чем эти БТР и БМП будут отличаться от той бронетехники, которая сегодня находится на вооружении?

- В настоящее время конструкторы и специалисты ООО "ВПК" заняты в более чем 20 ОКР. Одна из них направлена на создание нового семейства автомобилей "Стрела" с использованием унифицированных конструктивных решений.

Приступили к работам по новой лёгкой разведывательной машине. Макетный образец создан, мы его показали на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2021". Машина вызвала огромный интерес у наших и у зарубежных военных.

Завершены государственные испытания семейства бронеавтомобилей "Атлет".

Работа по "Бумерангу" продолжается, в этом году платформа будет проходить государственные испытания.

Также мы решили возобновить направление по машинам с гибридной трансмиссией, ведём работы по созданию собственных боевых модулей. В частности, разработан безэкипажный боевой модуль БТР-БМ с 30-мм автоматической пушкой, спаренным пулемётом и противотанковым комплексом. Прицельный комплекс этого модуля имеет тепловизионный канал, независимую стабилизированную линию визирования, стабилизацию оружия в двух плоскостях, захват и сопровождение цели. Главное его отличие от аналогов – возможность пополнения боекомплекта без выхода экипажа из машины и возможность работы в аварийном режиме при полном отсутствии электропитания в бортовой сети.

Ввиду расширения компетенций ООО "ВПК" теперь мы занимаемся созданием и производством гусеничной вездеходной техники. В частности, представили Минобороны России предложения по созданию линейки гусеничных бронированных транспортёров-тягачей на перспективных агрегатах (двигатель, коробка передач, механизм поворота) Кроме того, в ближайшее время выходим на государственные испытания с двумя новыми модификациями двухзвенных вездеходов, также созданных в интересах российского военного ведомства.

- Ранее сообщалось, что на унифицированной платформе "Бумеранг" может быть создан колёсный танк, а также различная инженерная и другая бронетехника, включая даже артиллерийские системы. Какая-то реальная работа уже ведётся или это дело будущего?

- Колёсная межвидовая унифицированная платформа "Бумеранг" потому и называется "унифицированной", что на её базе можно создавать и будут создаваться различные по назначению и оснащению колёсные боевые и специальные машины. Я уже говорил о сроках начала государственных испытаний опытных образцов машин на базе унифицированной межвидовой колёсной бронированной платформы "Бумеранг". Ещё на стадии защиты технического проекта подразумевалось создание семейства машин, включающего колёсные БМП, БТР, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, командирскую машину и так далее.

Что касается возможности создания на этой базе колёсного танка, то это не проблема. Если нам будет поставлена такая задача – мы, безусловно, её выполним.

На данный момент "Бумеранг" получил литеру "О". Это означает, что заинтересованные ведомства могут использовать платформу для размещения вооружения и военной техники на базе платформы "Бумеранг".

- На каком этапе находятся госиспытания ещё одной новой разработки "ВПК" - бронеавтомобиля "Атлет"? Известно, что первым заказчиком этой машины является Минобороны России, планируется ли её поставка в другие силовые структуры?

- Государственные испытания семейства бронеавтомобилей "Атлет" завершены с положительным результатом, идёт оформление документов. Конечно, к машине присматриваются специалисты других силовых ведомств, не только из министерства обороны, но, как обычно, все ждут результатов госиспытаний. Тем не менее, уже начаты проработки различных машин на базе семейства бронеавтомобилей "Атлет". Так, на прошедшем в августе 2021 года МВТФ "Армия" коллеги из ВНИИ "Сигнал" продемонстрировали на своём стенде натурный образец машины управления и связи для артиллерийских подразделений, созданной на базе автомобильного бронированного шасси АБШ 233120 "Атлет".

- Какова сегодня доля экспортных программ в общем объёме производственных программ "Военно-промышленной компании"? Насколько осложнилась работа по продвижению российской бронетехники за рубеж в связи с пандемией коронавируса и западными санкциями?

- На сегодня доля экспортных программ в общем объёме поставок, осуществляемых "ВПК, составляет более 30 процентов. Безусловно, работа по продвижению российской продукции военного и двойного назначения, в том числе и колёсных бронированных машин за рубеж осложнена, особенно в связи с пандемией коронавируса. Значительно сокращено или перенесено на более поздние сроки количество специализированных выставок вооружений и средств обеспечения безопасности. А именно на таких мероприятиях в основном идёт поиск и привлечение потенциальных заказчиков, переговорный процесс по подготовке контрактов. В этих условиях ищем новые формы и способы работы с потенциальными заказчиками, включая возможности Интернета. Так, например, создали на нашем сайте виртуальный тур по демонстрационному залу с продукцией "Арзамасского машиностроительного завода" ("АМЗ"), где можно посмотреть снаружи и внутри любой представленный здесь образец, ознакомиться с его характеристиками.

Кроме того, проводим совместно со специалистами из "Рособоронэкспорта" онлайн конференции и презентации. Эта работа даёт определённые результаты.

- Какие образцы выпускаемой "ВПК" бронетехники пользуются наибольшим спросом у зарубежных заказчиков? Что поставляет компания в Белоруссию, Казахстан, другие страны ОДКБ? В частности, сообщалось, что министерство обороны Белоруссии получило партию БТР-82А. Сколько бронетранспортёров поставлено Минску? Какие страны являются покупателями продукции "ВПК" из так называемого дальнего зарубежья?

- По-прежнему большим спросом у зарубежных заказчиков пользуются бронеавтомобили семейства "Тигр", а также наши бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А. Недавно поставили партию БТР-82А нашим белорусским партнёрам. Количество в силу ряда обстоятельств называть не имею права.

Большой популярностью пользуется машина "ВПК-Урал". Только в течение минувшего года инозаказчику было поставлено около 100 единиц таких машин. Кстати, по просьбе заказчика мы создали версию этой бронемашины в варианте "пикап". Машина получилась более защищённой, чем базовая версия за счёт уменьшения бронированного корпуса. Была увеличена и грузоподъемность.

После первых демонстраций бронеавтомобилей нового семейства "Атлет" многие иностранные специалисты стали проявлять интерес и к этой машине. В связи с этим разработали экспортный вариант машины – "Атлет-Э". Он отличается от базовой версии наличием в конструкции импортных комплектующих, таких как силовой агрегат, автоматическая коробка передач, шины и другие.

Нашими покупателями помимо стран ОДКБ и ближнего зарубежья, традиционно остаются страны Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Поставляем им как бронетранспортеры, так и бронеавтомобили семейства "Тигр". Уверен, что в скором времени за рубеж отправятся и новые модели наших машин.

- Какую технику разрабатывает "ВПК" для арктических подразделений? Что уже эксплуатируется в заполярных гарнизонах?

- Надо понимать, что к любой продукции военного назначения предъявляются очень жесткие требования, в том числе и по условиям эксплуатации. После разработки образца эти требования жёстко проверяются в ходе предварительных и государственных испытаний. В соответствии с этими требованиями вся разрабатываемая и производимая нами техника должна обеспечивать безгаражное хранение и эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от -50 до +50 градусов по Цельсию. Таким образом, все наши бронетранспортеры и бронеавтомобили подходят для арктических подразделений и эксплуатируются ими.

Кроме того, поскольку ООО "ВПК" теперь занимается также созданием и производством гусеничной вездеходной техники, которая наиболее подходит для эксплуатации в заполярных районах, то разрабатываем и производим для арктических подразделений гусеничные снегоболотоходы. Для российского министерства обороны поставили партию двухзвенных гусеничных транспортеров-тягачей 3344-20, а также ряд специальных машин, созданных на его базе.

- Занимается ли "ВПК" модернизацией бронетехники и автомобилей спецназначения, эксплуатируемых в российских Вооружённых силах, отечественных силовых структурах, а также за рубежом?

- Модернизация – объёмная и сложная работа, значительно повышающая боевые и эксплуатационные свойства машины, которая осуществляется в заводских условиях. Такая работа производится либо в ходе капитального ремонта образцов на ремонтных заводах, либо при производстве их модернизированных аналогов на заводе-изготовителе.

Что касается техники, эксплуатируемой в Вооружённых силах, других отечественных силовых структурах, а также за рубежом, то здесь осуществляем доработку машин. Так, например, бронетранспортёр БТР-82А производим уже более десяти лет и за этот период в конструкцию внесено более 700 улучшений, улучшающих потребительские свойства изделия. Безусловно, БТР-82А, который мы делали в 2011 году и тот, который сходит с конвейера сегодня – это машины, сильно отличающиеся друг от друга. Например, с 2019 года внедрили тепловизионный прицел с лазерным дальномером и стабилизированной линией визирования, противокумулятивные защитные решетчатые экраны и многое другое. Это значительно повысило баллистическую защиту машины и находящегося в ней личного состава. Вот такие доработки мы осуществляем в войсках и за рубежом. Это касается как бронетранспортёров, так и бронеавтомобилей.

Если говорить о модернизации выпускаемых нами образцов вооружения, военной и специальной техники, то мы занимаемся этим вопросом. Скажу сразу, что запас модернизации бронетранспортеров БТР-80/82А и бронеавтомобилей семейства "Тигр" ещё далеко не исчерпан. Это отличительная особенность отечественной конструкторской школы – создавать образцы вооружения и военной техники, обладающие огромным потенциалом в плане модернизации.

- Сегодня авиа- и судостроители активно занимаются разработкой безэкипажных кораблей, беспилотных летательных аппаратов, другой роботизированной техники. Планируется ли создание дистанционно управляемых БТР, БМП, других бронемашин?

- Безусловно, не стоим в стороне от этого тренда. Нами уже были в инициативном порядке разработаны и построены некоторые опытные роботизированные образцы.

Сейчас выходим на финишную прямую в рамках ОКР "Бумеранг". А в эту унифицированную межвидовую колёсную платформу заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству – это самые прорывные технологии. И эта машина практически робот. Естественно, наработки по "Бумерангу" будут нами использоваться и в других наших новых разработках.

- Создавать современную бронетехнику возможно только на базе новейших технологий. Ведётся ли в "ВПК" модернизация производственных мощностей, внедрение технологий, в том числе ЗD-печати и так далее? Сколько на эти цели планируется в 2022 году направить средств?

- В последние годы в ООО "ВПК" стало уделяться большое внимание совершенствованию производства, в частности, внедрению в производственные линии современных станков с числовым программным управлением (ЧПУ), а также промышленных роботов.

Промышленный сварочный робот был установлен в одном из цехов по производству комплектующих на "АМЗ". Совсем недавно введён в строй промышленный сварочный робот на Выксунском заводе корпусов. Этот автоматический комплекс осуществляет сварку корпусов БТР и бронеавтомобилей.

Внедрение в производственный процесс роботов обеспечивает повышение качества работ, устранение, так называемого "человеческого фактора" и снижение себестоимости изделий. Преимущества внедрения робототехники очевидны - робот может работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. На покупку и отладку только этого робота компания выделила 30 миллионов рублей.

Для опытного производства в ООО "Военно-инженерный центр" было освоено производство ряда самых сложных деталей для унифицированной колёсной бронированной платформы "Бумеранг" с использованием промышленного 3D принтера. Его внедрение позволило значительно сократить расходы на производство опытных образцов техники, в частности, не требуется изготовление пресс-форм и штампов, сокращается время на производство особенно сложных в производстве новых деталей.

В течение нескольких последних месяцев на АО "АМЗ" было закуплено пять самых современных станков с ЧПУ. Это оборудование предназначено для изготовление деталей для новейших образцов техники, таких как "Бумеранг", "Стрела" и "Атлет", а также и для перспективных машин.

Кроме того, на производстве в "ВПК" внедрена и постоянно совершенствуется производственная система.

- Что делается для того, чтобы мотивировать специалистов повышать свой профессиональный уровень, привлекать на предприятия выпускников ведущих вузов? Какова средняя заработная плата на предприятиях "ВПК", удается ли её систематически повышать?

- С этой целью в "ВПК" была разработана программа повышения мотивации ключевых работников производства в выполнении производственных заданий, их закрепления на предприятиях. Программа взяла старт в 2015 году и её мероприятия поэтапно реализуются в компании. Каждый год мы повышаем заработную плату то одной, то другой категории сотрудников, решая таким образом и производственные, и кадровые проблемы.

Только в 2020 году трижды повышали заработную плату различным категориям работников предприятий. Так, в июле было принято решение об увеличении на 15 процентов заработной платы линейным производственным руководителям - начальникам цехов, их заместителям, начальникам участков и мастерам на заводах, входящих в периметр управления компании.

Месяц спустя была увеличена заработная плата на пять процентов основным рабочим и рабочим по подготовке производства на АО "Завод Корпусов". Повышение зарплаты получили практически 75 процентов рабочих предприятия. Кроме того, слесарям по сборке металлоконструкций и электросварщикам на полуавтоматических машинах заработная плата была повышена в среднем на 40 процентов.

Совсем недавно руководство ООО "ВПК" приняло решение об увеличении с 1 декабря 2021 года заработной платы всем сотрудникам АО "АМЗ" в среднем на 6,3 процента. В первую очередь, повышение зарплаты коснулось квалифицированных рабочих дефицитных специальностей, а также низкооплачиваемых работников завода.

Данные мероприятия направлены на закрепление кадрового потенциала на предприятиях.

Следующим этапом реализации программы повышения мотивации сотрудников "Военно-промышленной компании" станет осуществление компенсационных выплат за ипотечные кредиты. Размеры этих выплат составят до 50 процентов стоимости ипотечных кредитов.

Средства для реализации программы компания берёт за счёт внедрения бережливого производства, сокращения издержек и повышения производительности.