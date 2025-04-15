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Собянин предложил разрешить исполнительной власти вносить изменения в генплан города

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы, председатель комиссии Госсовета РФ Сергей Собянин предложил оставить разработку генерального плана на уровне исполнительной власти городов, чтобы туда можно было периодически вносить изменения; помимо генерального плана необходим доступный мастер-план для населения.

"Генеральный план из такого хорошего нужного документа превратился в тяжелый, сложный инструмент, который просто тормозит развитие города. Что предлагается? Генеральный план, как технический документ, он важный и нужный, его нужно оставить. Но его нужно оставить на уровне исполнительной власти городов. Для того, чтобы туда систематизированно заносили все текущие изменения. Работали с ним в постоянном техническом режиме. Это документ для специалистов", - сказал Собянин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета России в режиме ВКС, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Мэр напомнил, что генеральные планы принимаются на 10-15 лет на перспективу, а вносить туда необходимые изменения "чрезвычайно сложно".

По мнению Собянина, чтобы население, депутаты и представители органов власти понимали, как власти развивают город, необходим мастер-план, который "тоже должен динамично изменяться".

"Конечно, он должен быть перспективным, но тем не менее, текущие изменения все равно должны вноситься. И можно было бы как сделать? Каждый глава муниципалитета или региона ежегодно (будет) отчитывается в своем региональном парламенте. И в рамках своего отчета он бы представлял (...) и мастер-план, рассказывая о том, как регион будет развиваться, какие идеи возникли в течение года, как его дальше надо продвигать и так далее. И это был бы действительно политический документ, который бы абсорбировал в себя все планы социально-экономического развития. И был понятен и доступен для населения", - пояснил он.

Таким образом, как отметил мэр, власти смогут получить "политический, динамический документ для населения и парламента - мастер-план - и генеральный план для его исполнения на техническом уровне". Это все будет способствовать тому, что "все недостатки генерального плана превратились в позитивные".

Мэр отметил, что в министерстве строительства поддерживают данную идею. "Если будет поручение, мы аккуратно и подробно это рассмотрим на уровне правительства и Государственной думы", - сообщил Собянин.

Сергей Собянин Москва
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