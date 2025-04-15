Собянин отметил, что в Москве около 80% ТЭЦ серьезно изношены и требуют обновления

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Около 80% ТЭЦ в столице серьезно физически изношены и требуют обновления, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По Москве у нас около 80% ТЭЦ - они уже серьезно физически изношены и требуют обновления. Понятно, что там сложная история. Там нужен и долгосрочный заказ, и локализация отечественного производства для турбин и так далее. Но тем не менее надо, конечно, начинать от печки, что называется, от заказа на обновление этой когенерации", - сказал Собянин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета России в режиме ВКС, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По его словам, за последние годы много сделано по развитию инженерной инфраструктуры, но ситуация остается сложной. "И с точки зрения генерации, и с точки зрения сетей. Я докладывал вам об этой ситуации, вы давали поручения. В целом, глобально по энергоснабжению, например, Московского региона, правительством все решения были приняты, мы с ними работаем. Спасибо огромное", - отметил мэр.

Мэр отметил, что есть еще и локальные истории. "Например, большинство крупных городов нашей страны отапливаются за счет ТЭЦ. Это совмещенная так называемая когенерация, когда ТЭЦ вырабатывает и электричество на продажу, и тепло для населения. Ну и, слава богу, это такая эффективная история, казалось бы", - сказал Собянин.

"Но, когда эти ТЭЦы выходят на конкурс по отбору проектов по модернизации генерации, они проигрывают, потому что у них помимо электричества, еще и тепловая составляющая есть. Они в целом дороже, чем обычные ГЭС. Поэтому мы начали обсуждение на стратсессии правительства и у Новака Александра Валентиновича для того, чтобы их выделить в отдельную структуру, в отдельный подход, чтобы они не проигрывали с точки зрения привлечения инвестиций. Более того, (нужна - ИФ) выработка механизмов дополнительного инвестирования в эту сферу", - отметил мэр.

Помимо этого, Собянин сообщил, что по инженерным сетям ситуация тоже остается сложной. "Мы говорили о том, и коллеги об этом говорили, что требуются дополнительные инвестиционные коэффициенты для обновления сетей, потому что обновление сетей становится дороже, с одной стороны. С другой стороны, у нас при тарификации тарифы ниже инфляции каждый год были на несколько процентов, и сегодня ресурсы, которые заложены в коммунальной сфере, они недостаточны для такого эффективного обновления всей инженерной инфраструктуры", - сказал мэр.

Собянин добавил, что должна идти речь о том, что амортизация, которая исчисляется на эти объекты, полностью должна идти на обновление, а не на дивиденды. "Может быть, даже и отказаться от выплаты дивидендов государственной компании, если они содержат эти объекты, и они морально и физически устарели. Ну и еще ряд проблем, поэтому просим проработать поручения вместе с правительством над этими задачами", - отметил мэр.