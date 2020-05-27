В Кремле продолжают готовить книжный фестиваль "Красная площадь" к 6 июня

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Организаторы книжного фестиваля "Красная площадь" согласовывают с Роспотребнадзором правила его проведения и рассчитывают, что мероприятие стартует 6 июня офлайн. Это сообщил руководитель управления администрации президента по общественным и культурным проектам Сергей Новиков.

Фестиваль проводится ежегодно. В начале апреля в Роспечати допускали, что в 2020 году он будет отменен.

"Мы делаем все, чтобы в день русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. И если нам все удастся, и мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда целый ряд мероприятий будут отменены, а книжная ярмарка несмотря ни на что, ни на какие ограничения, будет проходить", - сказал Новиков на онлайн-форуме "Книжный мир в новой реальности".

По его словам, окончательное решение будет объявлено в ближайшие дни. Он выразил надежду, что "все нюансы будут решены", и организаторы смогут пригласить 6 июня всех на Красную площадь на ярмарку.

22 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе необходимо сохранить режим строгой самоизоляции, электронные пропуска и масочно-перчаточный режим, чтобы ситуация с коронавирусом не ухудшилась. До этого он говорил, что говорить о разрешении прогулок можно будет, когда ежедневный прирост зараженных пойдет не на тысячи, а на десятки или хотя бы на сотни.

На утро 27 мая, по данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 2140 новых случаев заражения коронавирусом.

Этим же утром руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что если распространение коронавируса продолжит снижаться, то в городе могут разрешить работу сервисов по оказанию бытовых услуг, а москвичам могут разрешить прогулки.