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Женщина с двумя детьми выпала из окна дома в Москве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, три человека погибли в результате падения из окна квартиры жилого дома на севере столицы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"По неизвестным причинам женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры в доме 4 на Левобережной улице", - сказал собеседник агентства.

По его информации, все трое погибли. Источник уточнил, что одному ребенку было четыре года, другому - один месяц.

"В настоящее время на месте работает полиция, устанавливает обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей", - добавил источник.

В столичной прокуратуре журналистам сообщили, что надзорное ведомство начало проверку по факту обнаружения тел женщины и детей на Левобережной улице.

"Тела женщины 1987 г.р. и двух малолетних детей 2018 и 2021 г.р. с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на ул. Левобережная", - сказали в надзорном ведомстве.

Москва

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