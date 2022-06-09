В ЛДПР предложили назвать Владимирской площадь перед посольством США

Каждый может сам предположить, в честь какого Владимира ее назвали, пояснили во фракции

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Площадь перед посольством США можно назвать Владимирской, считает председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

"В Москве встал вопрос о переименовании площади перед посольством США. Мы не возражали и даже приветствовали. И просили бы, чтобы эту площадь назвали бы площадью Владимира Жириновского. Но мы понимаем, что ее так не назовут. Поэтому мы предлагаем компромиссный вариант: в Петербурге есть Владимирская площадь. Давайте в Москве тоже сделаем Владимирскую площадь", - сказал Нилов журналистам в четверг.

По его словам, тогда в ЛДПР будут считать, что это площадь Владимира Жириновского.

"А кто-то будет понимать, что это площадь святого князя Владимира. Кто-то будет вкладывать иной смысл и предполагать, что площадь названа в честь другого великого политического деятеля Владимира", - сказал Нилов.

Ранее на mos.ru прошло голосование за название для площади перед посольством США. Большинство проголосовало за вариант "площадь Донецкой народной республики".