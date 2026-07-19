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Новости

за 15 августа

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07:39

Над Тульской областью уничтожено 22 беспилотника
07:36

Землетрясение произошло у берегов Индонезии
07:28

В аэропорту Калуги сняты ограничения на полеты
07:25

В Ярославской области уничтожено пять беспилотников
07:22

Количество сбитых беспилотников, летевших на столицу, возросло до 15
07:13

Киргизия планирует погасить долг перед Китаем к 2035 году
07:07

В шести аэропортах ПФО сняты ограничения на полеты
07:05

Российские военные заявили об улучшении позиций в зоне СВО за сутки
07:01

Аэропорт Сочи приостановил работу
06:48

Нанесен ракетный удар по промышленному предприятию Самарской области
06:27

В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Уфы сняты ограничения на полеты
06:23

Летевший из Пекина в Манчестер самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска
05:53

Толчки до пяти баллов ощутили жители Сахалина от землетрясения в Тихом океане
05:28

Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Уфы приостановили работу
05:19

До 12 увеличилось количество сбитых беспилотников, летевших на Москву
04:12

Аэропорты Казани, Чебоксар и Ярославлю приостановили работу
03:52

В Тегеране заявили, что Ормузский пролив останется иранским
03:42

В Домодедово и Жуковском сняты ограничения на полеты
03:38

Аэропорты Самары, Саратова и Ульяновска приостановили работу
03:34

Сбиты семь летевших на Москву беспилотников
02:27

Домодедово и Жуковский приостановили работу
02:17

В аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты
01:26

В аэропорту Внуково сняты ограничения на полеты
01:10

Запрет на майнинг криптовалют вступил в силу в Москве и области
00:45

Аэропорты Домодедово и Пензы приостановили работу
00:39

Аэропорты Внуково и Саратова приостановили работу
00:27

Приложения Ozon удалены из Google Play
00:25

Несколько улиц в районе "Лужников" перекроют из-за концерта
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14 августа
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