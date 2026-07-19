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Новости
за 15 августа
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07:39
Над Тульской областью уничтожено 22 беспилотника
07:36
Землетрясение произошло у берегов Индонезии
07:28
В аэропорту Калуги сняты ограничения на полеты
07:25
В Ярославской области уничтожено пять беспилотников
07:22
Количество сбитых беспилотников, летевших на столицу, возросло до 15
07:13
Киргизия планирует погасить долг перед Китаем к 2035 году
07:07
В шести аэропортах ПФО сняты ограничения на полеты
07:05
Российские военные заявили об улучшении позиций в зоне СВО за сутки
07:01
Аэропорт Сочи приостановил работу
06:48
Нанесен ракетный удар по промышленному предприятию Самарской области
06:27
В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Уфы сняты ограничения на полеты
06:23
Летевший из Пекина в Манчестер самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска
05:53
Толчки до пяти баллов ощутили жители Сахалина от землетрясения в Тихом океане
05:28
Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Уфы приостановили работу
05:19
До 12 увеличилось количество сбитых беспилотников, летевших на Москву
04:12
Аэропорты Казани, Чебоксар и Ярославлю приостановили работу
03:52
В Тегеране заявили, что Ормузский пролив останется иранским
03:42
В Домодедово и Жуковском сняты ограничения на полеты
03:38
Аэропорты Самары, Саратова и Ульяновска приостановили работу
03:34
Сбиты семь летевших на Москву беспилотников
02:27
Домодедово и Жуковский приостановили работу
02:17
В аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты
01:26
В аэропорту Внуково сняты ограничения на полеты
01:10
Запрет на майнинг криптовалют вступил в силу в Москве и области
00:45
Аэропорты Домодедово и Пензы приостановили работу
00:39
Аэропорты Внуково и Саратова приостановили работу
00:27
Приложения Ozon удалены из Google Play
00:25
Несколько улиц в районе "Лужников" перекроют из-за концерта
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14 августа
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Луиджи Манджоне признал вину в убийстве главы UnitedHealthcare
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