Кандидат в президенты РФ Слуцкий представил предлагаемый им состав правительства

Целью своего участия в президентской выборной кампании лидер ЛДПР назвал закрепление статуса партии в качестве второй в России.

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий озвучил фамилии тех, кто в случае его победы войдет в состав кабинета министров.

"Министерство обороны возглавит депутат Госдумы Андрей Луговой, международное сотрудничество - генеральный директор, бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский", - сказал Слуцкий в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, социальную сферу будет курировать депутат Госдумы Станислав Наумов, госадминистрирование планируется передать нынешнему губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, региональное развитие и сельское хозяйство мог бы возглавить сенатор Иван Абрамов, миграционную политику - депутат Госдумы Елена Афанасьева.

Вопросы экономического развития, отметил Слуцкий, планируется передать Владимиру Кошелеву; науку и образование - вице-спикеру Госдумы Борису Чернышеву.

При этом целью своего участия в президентской выборной кампании Слуцкий назвал закрепление статуса партии в качестве второй в России.

"Главная цель нашего участия в выборах - закрепление статуса второй в стране партии, которая всегда рядом с людьми, которая не требует никаких революций и предлагает конструктивное решение проблем", - сказал он.

В своей работе партия также нацелена на продолжение дела Владимира Жириновского и вместе с тем на расширение числа сторонников ЛДПР, отметил Слуцкий.

В своей программе кандидат основывается на пожеланиях, полученных в ходе поездок по регионам и общения с людьми. Как отметил Слуцкий, больше 35% всех обращений граждан связаны с высокими ценами на продукты, а также с просьбами навести порядок в сфере ЖКХ, в медицине.

Что касается изменений в налоговом законодательстве РФ, то, как считает Слуцкий, они будут введены уже в текущем году.

"Новая налоговая ставка может быть формально зафиксирована уже в этом году", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что ожидаемые налоговые изменения должны рассчитываться исходя из суммы реального дохода гражданина.

"Исходя из этого те, кто имеют высокий доход, должны через более высокие налоги вкладываться в развитие страны", - сказал Слуцкий.

По его мнению, любые изменения налоговой политики должны основываться на диалоге, в частности с крупным бизнесом. "Я думаю, в ходе такого диалога может быть определена та согласованная цифра ставки, которая будет справедливой", - добавил кандидат в президенты.