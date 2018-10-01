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Оба летчика рухнувшего в Азовское море Л-39 погибли

Найдены фрагменты их тел Подробнее

В Томске произошел крупный пожар в стриптиз-клубе

Что произошло за день: суббота, 20 октября

В Керчи госпитализировали еще одного пострадавшего, а в России собрались изменить правила владения оружием Подробнее

Двух пострадавших в керченской трагедии транспортируют в Москву

Прокуратура не нашла нарушений в ярославской колонии, где заключенные объявили голодовку

Главному инженеру завода в Ленобласти после взрыва предъявили обвинение

В "Мемориале" заявили, что акция "Возвращение имен" все-таки пройдет у Соловецкого камня

В "Мемориале" заявили, что акция "Возвращение имен" все-таки пройдет у Соловецкого камняПо словам директора общества, отказ московской мэрии согласовать акцию был "техническим" Подробнее

Освобожденный из норвежской тюрьмы сотрудник аппарата Совфеда прибыл в Москву

Окончательный отчет о причинах аварии "Союза" подготовят к 30 октября

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов

В "Партии роста" задумались над выдвижением Дмитриевой на выборах губернатора Петербурга

"Партия роста" выдвинет кандидатом на выборы главы Приморья Алексея Тимченко

Поисковая операция на месте взрыва на заводе в Ленобласти завершена

Ищенко подтвердил намерение баллотироваться в губернаторы Приморья

В Татарстане загорелась свалка на площади более 4 тыс. кв. метров

В Москве назвали обвинения США в адрес россиянки предлогом для новых санкций против РФ

Ранее Минюст США обвинил Елену Хусянову, в частности, в организации сговора с целью вмешательства в ноябрьские промежуточные выборы Подробнее

Медики из Москвы вылетят в Крым в связи с осложнениями у двух пострадавших в Керчи

Пассажиры с поврежденного птицами лайнера улетели в Москву резервным бортом

Сточные воды попали в две реки и два озера после аварии на насосной станции Томска

Еще один человек возможно остался под завалами на заводе в Ленобласти

Еще один пострадавший госпитализирован после керченской трагедии

Летевший в Якутск самолет совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Минюст РФ опроверг утверждения Дадина о нарушениях Конвенции о защите прав человека

Двигатель самолета в Омске поврежден куропатками

В Забайкалье школьница пропала по дороге в школу

Минздраву предложили блокчейн-проект для контроля дорогостоящих лекарств

Срок хранения штрафных писем на почте сократится с 30 до 7 дней

Главный инженер завода в Ленобласти задержан по делу о взрыве с погибшими

Главный инженер завода в Ленобласти задержан по делу о взрыве с погибшимиРанее сообщалось об обнаружении четверых погибших Подробнее

Число жертв взрыва на заводе в Ленобласти выросло до четырех

Футболисты Мамаев и Кокорин переведены из карантина в двухместные камеры

Футболисты Мамаев и Кокорин переведены из карантина в двухместные камерыКамера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками изолятора Подробнее

Количество жертв взрыва под Гатчиной увеличилось до трех

Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва на заводе под Гатчиной

Погибших при крушении Ил-20 похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище

Минобороны РФ не подтвердил информацию об обнаружении выжившего при крушении Л-39 летчика

Минобороны РФ не подтвердил информацию об обнаружении выжившего при крушении Л-39 летчикаПоиск экипажа упавшего в Азовское море самолета продолжат с наступлением светлого времени суток Подробнее

Более 100000 человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Лидеры России"

Кадыров встретился со старейшинами и представителями духовенства Ингушетии

В момент взрыва на пиротехническом заводе в Гатчине находились семь человек

Заключенные в ярославской колонии прекратили голодовку

Один пилот упавшего в Азовское море Л-39 найден живым, второй погиб

Под завалами на заводе пиротехники в Гатчине могут оставаться люди

Под завалами на заводе пиротехники в Гатчине могут оставаться людиПо уточненным данным, погибшим числится один человек Подробнее

Медведев оценил стоимость американского СПГ для Европы по сравнению с российским

Что произошло за день: пятница, 19 октября

Отказ суда отпустить Кокорина и Мамаева из-под ареста, приговор Эрику "Давидычу" и взрыв на заводе в Ленинградской области Подробнее

Пилотов разбившегося на Кубани Л-39 до сих пор не нашли

Вице-мэр Сочи арестован на два месяца по обвинению в коррупции

По версии следствия, Сергей Юрин получил взятку квартирами за разрешение на строительство перед ОИ-2014 Подробнее

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области

Москва потребовала от Осло официальных извинений за арест сотрудника Совфеда

Уголовное дело возбуждено после взрыва на пиротехническом заводе "Авангард"

РЖД опровергли остановку движения на Лугу после взрыва на пиротехническом заводе

Двое отравившихся лекарствами школьников впали в кому на Ставрополье

ФСИН подтвердила голодовку заключенных в ярославской колонии

Число погибших при взрыве на заводе "Авангард" выросло до двух

"Известия" назвали имя подозреваемого в убийстве следователя в Подмосковье

Движение поездов на ж/д путях на Лугу остановили из-за взрыва на заводе в Гатчине

Один человек погиб при взрыве на заводе "Авангард" в Ленобласти

Двоих пострадавших извлекли из-под завалов Подробнее

В Дагестане за избиение задержанного поймали начальника районного ОМВД

Четыре человека оказались под завалами после взрыва на пиротехническом заводе в Ленобласти

Взрыв произошел на пиротехническом заводе в Ленобласти

Взрыв произошел на пиротехническом заводе в ЛенобластиИнформации о пострадавших пока нет Подробнее

По факту отравления лекарствами школьников на Ставрополье завели уголовное дело

"ЛУКОЙЛ" выкупит 100,5 млн акций у Lukoil Securities и 12 тыс. у других акционеров

Двое рабочих найдены мертвыми в цехе Кольской ГМК

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