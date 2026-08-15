В России
Военная операция на Украине
Минобороны РФ сообщило о поражении складов с военным имуществом в порту Одессы
Военная операция на Украине
Военные нанесли удар по складскому корпусу с дронами ВСУ в промзоне Чернигова
Военная операция на Украине
Военные РФ уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области
Военная операция на Украине
Минобороны заявило об ударе по пункту заправки техники ВСУ в Харьковской области
Военная операция на Украине
Минобороны РФ заявило об уничтожении электроподстанции в Черниговской области
Военная операция на Украине
Взятие Рыбальского позволило РФ расширить зону контроля и продолжить продвижение в Запорожье
Военная операция на Украине
Военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины
Военная операция на Украине
Минобороны РФ заявило, что за сутки сбиты свыше 1,3 тыс. беспилотников ВСУ
Военная операция на Украине
Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий