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В России

Число летевших на Москву беспилотников превысило 100

Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще 26 беспилотников

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 50

Число летевших на Москву БПЛА увеличилось до 28

На подлете к Москве сбито 12 беспилотников

Внуково, Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты

Домодедово работает по согласованию
Военная операция на Украине

С утра субботы российские военные сбили над регионами 180 дронов ВСУ

Что произошло за день: суббота, 15 августа
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении складов с военным имуществом в порту Одессы

В Сочи отложили начало футбольного матча из-за угрозы БПЛА

Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с президентом Республики Союз Мьянма

МИД РФ запросил в США и Турции разъяснения в связи с информацией о планах на поставки оружия Киеву
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР
Военная операция на Украине

Военные нанесли удар по складскому корпусу с дронами ВСУ в промзоне Чернигова
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области
Военная операция на Украине

Минобороны заявило об ударе по пункту заправки техники ВСУ в Харьковской области
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении электроподстанции в Черниговской области
Военная операция на Украине

Минобороны заявило об улучшении положения российских войск в зоне СВО
Военная операция на Украине

Взятие Рыбальского позволило РФ расширить зону контроля и продолжить продвижение в Запорожье
Военная операция на Украине

Военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины

В Сочи назвали ситуацию с топливом напряженной, но контролируемой
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что за сутки сбиты свыше 1,3 тыс. беспилотников ВСУ
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
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Фотохроника 6 августа

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Фотохроника 24 июля

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Паводок в Свердловской области

 Фотохроника 10 июля
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Фотохроника 10 июля

 Фотохроника 9 июля
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Фотохроника 9 июля