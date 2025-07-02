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Шесть пострадавших при атаке дронов в Ижевске доставлены в Москву для лечения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Шесть пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске (Удмуртия), в том числе ребенок, госпитализированы в столичные больницы, два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

"Пострадавшие из Ижевска доставлены в Москву для дальнейшего лечения. Авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф доставила шесть пострадавших, в числе которых - ребенок", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Там отмечается, что двое пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского, еще троих направили в госпиталь имени Бурденко. Ребенок госпитализирован в ЦИТО имени Приорова, сообщили в депздраве.

Ситуация находится на контроле у столичного департамента здравоохранения.

Во вторник беспилотники атаковали одно из предприятий Ижевска. Погибли три человека. Число пострадавших превысило четыре десятка.

Ижевск Удмуртия Москва
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