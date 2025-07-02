РФ нарастила запасы природного газа до 67 трлн кубометров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Запасы природного газа в РФ по состоянию на 30 июня 2025 года составляют 67,092 трлн кубометров, нефти - 31,478 млрд тонн, конденсата - 3,687 млрд тонн, говорится в материалах Росгеолфонда, представленных в ходе Восточного нефтегазового форума во Владивостоке в среду.

Сообщалось, что на конец 2024 года, по предварительным данным Роснедр, запасы природного газа в РФ составляли 63,5 трлн кубометров, запасы нефти - 31,4 млрд тонн. Таким образом, запасы газа подросли на 5,7% (3,6 млрд кубометров).

Запасы ДФО по данным на 30 июня составили 3,185 трлн кубометров газа, 720 млн тонн нефти и 75 млн тонн конденсата.

Выросло также количество действующих лицензий на углеводородное сырье - 4 073 (на конец года было 4,052 тыс.), в том числе 1 986 - на разведку и добычу УВС (НЭ), 1 452 на совмещенные виды работ (НР), 617 на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений УВС (НП), 18 - на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (НТ).