СКАН-Интерфакс стал генеральным партнером благотворительного проекта Совкомбанка "Технологии Добра"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк и СКАН-Интерфакс расширяют сотрудничество в рамках благотворительного проекта "Технологии Добра": ведущий поставщик решений для медиааналитики и мониторинга становится генеральным партнером проекта.

Системой СКАН уже активно пользуются более 200 НКО - участников проекта "Технологии Добра", которые получают расширенный доступ к мониторингу СМИ и соцмедиа, а также к средствам оценки деловой репутации. Благодаря партнерской поддержке СКАН-Интерфакс, медиамониторинг и оценка информационного поля становятся важными рабочими инструментами для благотворительного сектора, помогая организациям эффективнее взаимодействовать с обществом.

СКАН-Интерфакс также поддержит ежегодный форум "Технологии Добра", представители компании выступят в деловой программе мероприятия и проведут практический мастер-класс по работе с системой. Кроме того, эксперты компании проведут специальную серию обучающих мероприятий, посвященных эффективному использованию аналитических инструментов медиамониторинга в благотворительной деятельности.

"Практически любую задачу можно решить инструментарием системы СКАН. Ленты - для оперативности, мониторинги - для каждодневной рутины, отчеты и аналитика - для подготовки и презентации итогов за период, поиск по источникам и оценка лингвистических тем - для расширения своего присутствия в нужных источниках. Это и многое другое мы с вами рассмотрим в рамках грядущих активностей на форуме", - отметила эксперт системы СКАН-Интерфакс Наталья Тренькаева.

"Наше партнерство со СКАН-Интерфакс выходит на новый уровень. Уже несколько лет его решения помогают участникам проекта "Технологии Добра" работать эффективнее. Присвоение статуса генерального партнера позволит еще больше усилить поддержку НКО и помочь им профессионально вести взаимодействие с медиа", - сказал Вячеслав Литовченко, генеральный директор "Совкомбанк Технологии", лидер благотворительных проектов "Технологии Добра" и "Совкомбанк про добро".

Проект "Технологии Добра" направлен на развитие российского благотворительного сектора. Его основная задача - организация инфраструктурной поддержки и цифрового развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

