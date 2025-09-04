Роснефть подписала с китайскими партнерами соглашение о доппоставке 2,5 млн т нефти через Казахстан

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" подписала в китайскими партнерами соглашение о дополнительной поставке 2,5 млн тонн нефти через Казахстан, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя итоги визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Китай.

Он напомнил, что были достигнуты договоренности об увеличении поставок газа в Китай.

"Также было подписано соглашение "Роснефтью" с китайскими партнерами о дополнительной поставке 2,5 млн т нефти через Казахстан", - заметил министр.

В мае были внесены изменения в протокол в межправсоглашение с Китаем об увеличении поставок нефти в Китай на 2,5 млн т в год. Вице-премьер РФ Александр Новак комментировал, что это было предложение китайской стороны, но для этого нужны "определенные мероприятия в сфере трубопроводного транспорта".

В Казахстане говорили, что обсуждают с российской стороной - потребуется ли для этого строительство дополнительной компрессорной станции или можно будет обойтись добавлением присадок.

Цивилев также выразил надежду, что с января 2026 года начнутся работы в рамках соглашений со Вьетнамом - о расширении работы "Зарубежнефти" во Вьетнаме и PetroVietnam - в России.

Он напомнил, что на встрече на встрече лидеров России и Вьетнама Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама был подписан меморандум о продлении работы до 2050 года (документы были подписаны в мае текущего года - ИФ).

"Одновременно к нему было подписано нового соглашение о развитии нашей работы. "Зарубежнефть" подписала соглашение о дополнительных проектах на территории Вьетнама и зеркально вьетнамская компания PetroVietnam - на территории России. Мы сейчас готовим все нормативные документы. Очень надеюсь, всю нормативку сделаем за два месяца, чтобы с января 2026 года могли бы приступить к этим работам", - сказал Цивилев.

В частности, документы предусматривают передачу до 2027 года PetroVietnam 35% долей в Харьягинском СРП и получение "Зарубежнефтью" 49% в будущем СРП по разработке блоков 01/17 и 02/17 на шельфе Вьетнама. Кроме того, предложено продлить работу "Вьетсовпетро" - совместного предприятия двух этих госкомпаний - до конца 2050 года.