Начальник управления Росгвардии по Северной Осетии арестован на два месяца

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, подозреваемого по делу о взятке, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов региона.

"Голота арестован на 1 месяц и 30 дней", - сказал собеседник агентства.

Ленинский районный суд Владикавказа также отправил в СИЗО еще троих фигурантов данного дела, еще трем назначен домашний арест. Голота и другие фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 п.1 УК РФ (Пособничество в даче взятки).

О задержании Голоты сообщалось накануне. "В отношении Голоты и ряда должностных лиц управления возбуждено уголовное дело о получении взятки, они задержаны", - сообщил в понедельник собеседник агентства.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что "должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии". "В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления", - подчеркнули в ведомстве.

