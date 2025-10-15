"Росатом" задумался над расширением АЭС "Эль-Дабаа" в Египте до 8 энергоблоков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - АЭС "Эль-Дабаа" в Египте имеет возможность расширения до восьми энергоблоков, ГК "Росатом" думает над этим, заявил президент "Русатом Оверсиз" Илья Вергизаев в ходе Российской энергетической недели (РЭН-2025).

"Там на самом деле есть возможность расширения данной станции с четырех блоков до восьми, и мы думаем об этом", - сказал топ-менеджер.

"Мы также разговариваем и поддерживаем связь с другими государствами. Саудовская Аравия думает о проведении тендера (на строительство АЭС - ИФ), рано или поздно придет к пониманию. ОАЭ думают над развитием как второй очереди АЭС (АЭС Барака - ИФ), так и развитием исследовательских реакторов", - рассказал Вергизаев о перспективах работы в других странах арабского региона.

Проект строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Росатом" рассчитывает перейти к физпуску на АЭС "Эль-Дабаа" в 2027 г., говорил в феврале гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Уже в 2027 году мы должны перейти к элементам физпуска, этапам физпуска, ну и до 2030 завершить сдачу первых четырех блоков", - говорил он.

Египет рассчитывает ускорить сроки строительства АЭС "Эль-Дабаа", говорил в сентябре министр электроэнергетики страны Махмуд Эсмат. Он также говорил, что Египет ведет переговоры с "Росатомом" о возможном строительстве в стране АЭС малой мощности.