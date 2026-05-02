Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в ХМАО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Семь человек, включая четверо детей, погибли вследствие пожара в частном доме в поселке Высокий в ХМАО, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

"В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей (...) Пожар локализован в 03:06, открытое горение ликвидировано в 03:30 на площади 142 кв.м. К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники", - написал он в мессенджере Мах в субботу.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.