Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду продолжил подъем на фоне ожиданий возобновления в ноябре переговорного трека по украинскому урегулированию, новостей западных СМИ о возможном ослаблении антироссийских санкций США, а также дорожающей нефти (декабрьский фьючерс на Brent превысил $115 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,7%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2527,53 пункта (+0,7%), индекс РТС - 988,71 пункта (+0,7%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Интер РАО" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), АФК "Система" (+1%), МКПАО "ВК" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 октября, составляет 80,5307 руб. (+3,98 копейки).

Подорожали также акции "Мосбиржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "ИКС 5" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%).

Издание The New York Times сообщило во вторник со ссылкой на источник, что власти США изучают возможность отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). "Американский чиновник подтвердил, что администрация рассматривает запрос фонда на снятие санкций", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что такая мера возможна в рамках усилий по "улучшению отношений США и России и помощи в прекращении военных действий" на Украине.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основа для переговорного процесса по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

"Подписанный в июне при катарском и пакистанском посредничестве Исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основа для продвижения переговорного процесса. Но и мы со своей стороны готовы предпринять все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в решении этой сложной и острой проблемы", - заявил Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Эмир Катара завил, что его страна очень рассчитывает на помощь России в урегулировании ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе. В частности, эмир выделил палестинскую проблему, где в Газе сохраняются гуманитарные проблемы.

Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи на переговорах с Путиным во вторник выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний в страну.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку рынку акций РФ накануне оказали сообщения о состоявшихся телефонных переговорах Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Участники рынка могут воспринимать возобновление прямых контактов как положительный сигнал относительно перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Индекс МосБиржи в случае дальнейшего улучшения настроений на рынке может достичь уровня сопротивления в районе 2600 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2350-2500 пунктов, считает аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что инвесторы позитивно отреагировали на новости о состоявшихся телефонных переговорах президента РФ с лидерами Норвегии и Финляндии по украинскому кризису перед ожидаемой в ноябре встречей в Абу-Даби представителей России, США и Украины. Покупки, однако, ослабли после осторожных заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова в отношении перспектив скорого урегулирования украинского конфликта. Тем не менее, индекс Мосбиржи удерживается выше 2500 пунктов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,03-1,2% во главе с Nasdaq на фоне снижения цен на нефть, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), его итоги станут известны в среду в 21:00 мск. Участники рынков склоняются к тому, что американский ЦБ в этот раз сохранит процентную ставку на уровне 3,75-4% годовых.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в октябре вырос до 91,7 пункта, сообщила исследовательская организация. В сентябре его значение составило 84,2 пункта, а не 81,9 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индикатора в текущем месяце до 81 пункта с прежде объявленного сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем продажи новых домов в стране в сентябре снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Аналитики ожидали сентябрьские продажи на уровне 650 тыс. домов. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 680 тыс. домов, а не 684 тыс., как сообщалось ранее.

В Азии утром в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 6,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром в среду цены возобновили рост после снижения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в среду составила $115,43 за баррель (+1,4% и -1,7% во вторник), цена декабрьского фьючерса на WTI - $101,31 за баррель (+1,4% и -1,8% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится тогда, когда он сам этого пожелает. "Меня ранее спрашивали: "Когда война с Ираном закончится?" Я отвечал: "Тогда, когда я захочу, чтобы она закончилась", - сказал Трамп на митинге в Техасе.

Днем ранее президент США заявил, что Иран несет ответственность за начало конфликта между двумя странами. "Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами", - заявил Трамп в понедельник на предвыборном митинге в штате Миссисипи.