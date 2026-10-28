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В Тюмени снова отложили вопрос об улице Жириновского

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Тюмени снова отложили решение назвать одну из улиц именем Владимира Жириновского , сообщили "Интерфаксу" в городской комиссии по топонимике.

"Вопрос отложен на неопределенное время. На ближайшем заседании его нет повестке", - сказал собеседник агентства.

В июне в комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов УДС говорили, что вопрос об улице имени Жириновского тогда решили отложить.

В январе 2026 года администрация Тюмени проинформировала, что назвать улицу в планировочном районе "Мысовский" Тюмени именем Жириновского предложил городской депутат Дмитрий Ошурков. Власти назначили интернет-голосование по предложению на городской платформе "Я решаю!"

Владимир Жириновский Тюмень
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