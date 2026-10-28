Минторг Башкирии выпустил русско-башкирский справочник для бизнеса

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Башкирии издали новый русско-башкирский справочник, который поможет предпринимателям грамотно переводить вывески, меню и термины маркетплейсов, сообщило Министерство торговли и услуг республики.

"В справочник включены практические рекомендации по переводу, образцы оформления информационных и режимных табличек, а также систематизированный перечень общеупотребительных терминов", - отметили в министерстве.

Издание подготовлено совместно с Институтом башкирской энциклопедии Академии наук республики и в качестве пособия предназначено для работников торговли, общественного питания, сферы услуг, переводчиков и населения.

Актуальность справочника его издатели объяснили масштабными изменениями в отрасли: цифровизацией, развитием электронной коммерции и новых форматов розничной сети, которые требуют унификации понятийного аппарата и точной фиксации уникальной лексики.

"Доступность профессиональной терминологии напрямую способствует сохранению и развитию языков народов Башкортостана, а также их равноправному функционированию в экономической и общественной жизни республики", - добавили в Минторге.

Издание подготовлено в рамках исполнения регионального закона "О языках народов Республики Башкортостан" и созвучно реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".