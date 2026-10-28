Поиск

"Иволгинского потрошителя" обвиняют в убийстве женщины в Красноярском крае

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы обвиняют отбывающего пожизненный срок за серию убийств и изнасилований Кегашбека Орунбаева в убийстве еще одной женщины в 1997 году в городе Канске Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 19 июля 1997 года в Канске было обнаружено тело 35-летней местной жительницы. Убийца скрылся, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

Следователи и криминалисты установили причастность Кегашбека Орунбаева.

Сообщается, что в июле 1997 года он прибыл в Канск, где встретил местную жительницу. Фигурант напал на нее, изнасиловал и убил.

64-летний фигурант для проведения необходимых следственных действий этапирован в Красноярский край.

Свою вину мужчина полностью признал.

Житель Республики Бурятия Кегашбек Орунбаев осужден к пожизненному лишению свободы за серию жестоких изнасилований и убийств восьми женщин, совершенных с 1991 по 2012 года на Алтае и в Бурятии. "Иволгинским потрошителем" его назвали потому, что часть нападений была совершена в Иволгинском районе Бурятии.

Красноярский край СКР Бурятия Кегашбек Орунбаев Канск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

Законопроекты об интернет-торговле вином сняты с повестки заседания Госдумы

 Законопроекты об интернет-торговле вином сняты с повестки заседания Госдумы

Мантуров сообщил об успешных испытаниях прототипа метанового двигателя ракеты "Амур-СПГ"

Во всех регионах РФ создают мобильные огневые группы для защиты от воздушных атак

Сбербанк сохранил прогноз по основным финансовым показателям на 2026 год

"Яндекс" восстановил доступ к 96% данных на "Диске"

 "Яндекс" восстановил доступ к 96% данных на "Диске"

Гуцан заявил, что изъятие активов лишает коррупцию экономической привлекательности

Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

 Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12611 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов