"Иволгинского потрошителя" обвиняют в убийстве женщины в Красноярском крае

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы обвиняют отбывающего пожизненный срок за серию убийств и изнасилований Кегашбека Орунбаева в убийстве еще одной женщины в 1997 году в городе Канске Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 19 июля 1997 года в Канске было обнаружено тело 35-летней местной жительницы. Убийца скрылся, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

Следователи и криминалисты установили причастность Кегашбека Орунбаева.

Сообщается, что в июле 1997 года он прибыл в Канск, где встретил местную жительницу. Фигурант напал на нее, изнасиловал и убил.

64-летний фигурант для проведения необходимых следственных действий этапирован в Красноярский край.

Свою вину мужчина полностью признал.

Житель Республики Бурятия Кегашбек Орунбаев осужден к пожизненному лишению свободы за серию жестоких изнасилований и убийств восьми женщин, совершенных с 1991 по 2012 года на Алтае и в Бурятии. "Иволгинским потрошителем" его назвали потому, что часть нападений была совершена в Иволгинском районе Бурятии.