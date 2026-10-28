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Ушаков отметил, что дата переговоров РФ-США-Украина будет скоро объявлена

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Точная дата встречи представителей России, США и Украины скоро будет названа, в Москве исходят из того, что это будет в середине ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы цифру пока еще не называли. Мы говорили, что в середине ноября, в десятых числах ноября, но точную дату мы пока не называли", - сказал Ушаков в интервью "ИС Вести".

Он пообещал, что дата будет названа "в скором времени".

На вопрос, могут ли эти переговоры состояться 10 ноября, представитель Кремля пояснил: "Мы эту цифру упоминали, но точную дату мы еще пока не называли".

Ранее украинская сторона сообщила о том, что трехсторонние переговоры могут состояться 10 ноября.

Юрий Ушаков США Украина
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