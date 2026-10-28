Путин проводит встречу с президентом Египта

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду проводит в Москве встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который прибыл в Россию для участия в третьем саммите "Россия-Африка".

С прошлой встречи двух лидеров прошло полтора месяца, президенты РФ и Египта встречались 11 сентября в Нью-Дели "на полях" саммита БРИКС.

На прошлой встрече президент Египта говорил о необходимости обеспечения стабильности поставок зерна из России и Украины. Он напомнил, что Египет "импортирует большое количество зерна из России и из Украины". "И, конечно, обеспечение стабильности этих поставок имеет большое значение для нас. Мы бы хотели добиться стабилизации ситуации вместе, совместными усилиями", - сказал он.

Египет является крупным покупателем российской пшеницы. По данным Российского зернового союза, в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) на его рынок было отгружено почти 10,6 млн тонн, что на 4,2% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. Это самый высокий результат среди 63 стран, импортировавших российскую пшеницу.

Однако из-за проблем с судоходством и повреждения портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне, прежде всего в Новороссийске, поставки резко снизились.

Между тем, еще в мае министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Мохаммад Фарук на Всероссийском зерновом форуме в Сочи сообщил, что Египет планирует стать региональным хабом по хранению и переработке зерновых культур.