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Минфин внес в правительство кандидатуру Кадочникова на пост первого замминистра

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство кандидатуру Павла Кадочникова для рассмотрения на пост первого заместителя министра, который стал вакантным после назначения Ирины Окладниковой на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства.

"Нашего заместителя министра Кадочникова Павла Анатольевича (Минфин предложил назначить первым замом - ИФ). Он будет курировать бюджет и внебюджетные отношения", - сообщил "Интерфаксу" вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, напомнив, что назначение заместителей министра - прерогатива премьера.

"Внесли (в правительство на рассмотрение - ИФ), решение еще не принято. Будет рассматривать правительство", - отметил он.

Кадочников стал замминистра финансов в январе 2020 года. В этой должности он курирует департамент межбюджетных отношений, департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, а также департамент бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты.

До прихода в Минфин был президентом Центра стратегических разработок, проректором по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, исполнительным директором Российского центра исследований АТЭС и руководителем научного направления Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара. Кадочников родился в Красноярске, окончил Московский физико-технический институт. Доктор экономических наук.

Минфин Павел Кадочников Антон Силуанов
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