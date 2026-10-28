Лавров подписал документы с региональными интеграционными объединениями Африки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и главы исполнительных органов региональных интеграционных объединений Африки подписали "на полях" третьего саммита "Россия - Африка" пакет двусторонних документов, сообщили на Смоленской площади.

"В их число вошли меморандумы о взаимопонимании между правительством Российской Федерацией и Восточноафриканским сообществом, Общим рынком Восточной и Южной Африки, секретариатом Африканского континентальной зоны свободной торговли, а также планы действий с комиссией Африканского союза на 2027-2029 годы, Общим рынком Восточной и Южной Африки, Сообществом развития Юга Африки и Экономическим сообществом государств Центральной Африки", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "сделан очередной шаг в формировании правовой базы сотрудничества с ведущими африканскими организациями, который будет способствовать дальнейшему углублению партнёрства с континентом и реализации решений третьего саммита Россия - Африка".