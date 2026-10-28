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РФ с МАГАТЭ ведет переговоры о режиме тишины для ремонта "Днепровской" линии ЗАЭС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" готов к введению режима тишины для проведения ремонтных работ на внешней линии, питающей ЗАЭС, "Днепровская", но решение еще не принято, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"В части ремонта линии "Днепровской" наши друзья из МАГАТЭ взяли на себя определенные обязательства по выходу в конечном итоге на ремонт в режиме тишины. Пока решение не принято, мы готовы", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в среду.

Он отметил, что благодаря очередному прошедшему режиму тишины, который вводился для ремонта оборудования на Запорожской ТЭС, ядерная безопасность Запорожской АЭС повысилась в части энергоснабжения.

"Мы благодарны МАГАТЭ за то, что работа была организована, мы в срок ее закончили. Просто безопасность повысилась за пару суток атомной электростанции в части энергоснабжения после этих работ", - подчеркнул Лихачев.

Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП.

ЗАЭС получала электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1".

Алексей Лихачев Росатом МАГАТЭ ЗАЭС Украина
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