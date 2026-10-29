Приграничные районы Приамурья заволокло дымом из-за природных пожаров в Китае

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Задымление наблюдается в Благовещенске и на других приграничных территориях Амурской области из-за природных возгораний в соседнем Китае, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории области, в том числе в районе Благовещенска и ближайших к нему населенных пунктах, природных пожаров не зарегистрировано. Дым приходит со стороны Китая, где фиксируется более 30 термических точек, приближенных к границе с Амурской областью", - говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендовали не открывать окна и сократить время пребывания на улице.