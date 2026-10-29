В аэропортах Уфы, Кирова, Ижевска и Оренбурга введены временные ограничения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Кирова, Уфы, Ижевска и Оренбурга временно не обслуживают рейсы, сообщает Росавиация в четверг.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ранее в четверг приостановили работу московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.