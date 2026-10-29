Аэропорты Саранска и Ульяновска возобновили прием и выпуск самолетов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Саранска (Мордовия) и Ульяновска вернулись к штатной работе, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры вводили для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что в регионе перехвачено и уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет.