ФСБ задержала в Уфе группу рэкетиров

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Уфе (Башкирия) подозреваемых в вымогательстве денег у местных предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Было установлено, что 61-летний мужчина и трое его пособников потребовали от местного предпринимателя 800 тысяч рублей. Потерпевший обратился в органы ФСБ.

С аналогичным заявлением обратился еще один предприниматель, пострадавший от действий злоумышленников, добавили в ведомстве.

МВД Башкирии возбудило два уголовных дела по чч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Орджоникидзевский районный суд Уфы заключил четверых подозреваемых под стражу.