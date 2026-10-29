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Более 150 дронов сбили над Курской областью, есть пострадавшие

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 153 украинских дронах, сбитых над регионом за прошедшие сутки, пострадали пять человек.

"Всего в период с 09:00 28 октября до 09:00 29 октября сбито 153 вражеских беспилотника различного типа. 30 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.

Он отметил, что в результате атак пострадали пять человек: в городе Льгове - две женщины и мужчина, ещё двое мужчин - в деревне Кекино Глушковского района и городе Дмитриеве.

В деревне Кулига Рыльского района повреждено остекление дома.

В городе Льгове повреждены остекление дома, газовая труба, фасад здания АЗС, фасад, крыша и остекление торгового комплекса, а также четыре автомобиля.

В селе Малое Городьково Конышевского района повреждена вышка сотовой связи, нарушена связь. Ремонтные работы завершат ближайшее время, сообщил глава региона.

В городе Дмитриеве повреждены два автомобиля.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Курская область Александр Хинштейн
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