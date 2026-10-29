Столб пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на высоту 10,5 км

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 10,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Это произошло в четверг днем по местному времени. О высоте выброса на Шивелуче можно судить по сейсмическим данным.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.