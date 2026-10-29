Премьер Эфиопии сообщил, что обсудил с Путиным ядерную энергетику

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в четверг заявил, что у него состоялись плодотворные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых обсуждалась в том числе совместная работа в ядерной сфере.

"У меня прошла результативная двусторонняя встреча с президентом Путиным, с целью обсудить возможности для укрепления длительных отношений Эфиопии и России. Наши дискуссии затрагивали сотрудничество в ядерной энергетике, здравоохранение, торговлю, а также двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес для стран", - написал премьер в соцсети X.

Он добавил, что подарил Путину свою книгу "Медемер" в знак приверженности лидеров задаче развития отношений между странами, диалога и взаимопонимания.

Накануне премьер также сообщал, что Россия передала Эфиопии первую партию истребителей Су-35 в 12 единиц. Он добавил, что РФ также поставит Эфиопии поставят четыре батареи зенитных ракетных комплексов С-400.