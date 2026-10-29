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Песков назвал недальновидной позицию стран Европы, отказывающихся от газа из РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали недальновидной позицию европейских стран, которые продолжают настаивать на отказе от дешевого российского газа.

"Вряд ли это мудрая позиция (...) Процветание и конкурентоспособность европейской экономики во многом зиждились на дешевых энергоресурсах из России, на дешевом трубном газе. Сейчас они сами рубят сук, на котором сидят. Дальновидно ли это? Однозначно нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Он подчеркнул, что "зарекаться, что никогда не будем покупать (газ - ИФ), вряд ли имеет смысл, потому что слово "никогда" не может присутствовать в межгосударственных отношениях".

Как отметил пресс-секретарь президента, "экономическая ситуация ухудшается в Европе, экономика Европы стагнирует". "Понятно, что там большой запас мощности, но в то же время какие-нибудь германские бюргеры не очень привыкли выходить из зоны комфорта, а им сейчас приходится выходить", - сказал Песков.


Дмитрий Песков Европа
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