Российский суд осудил заочно гражданина США за наемничество

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский суд заочно приговорил 38-летнего гражданина США Троя Джеймса Маккучона к 13,5 годам колонии строгого режима, признав его виновным в участии в боевых действиях на стороне украинской армии, сообщил СКР.

Он признан виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК).

Следствие и суд установили, что "осенью 2022 года Маккучон прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Интернационального легиона ВФУ". "Там он прошел боевую подготовку, получил снаряжение, оружие и боеприпасы. До сентября 2023 года Маккучон в составе нескольких подразделений украинских вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против Вооруженных Сил России, за что получил денежное вознаграждение".

Маккучон объявлен в международный розыск и заочно арестован.