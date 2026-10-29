Бывшая ректор ПсковГУ приговорена к 6,5 годам колонии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Псковский городской суд приговорил к 6,5 годам колонии бывшего ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Прокурор просил суд назначить ей по совокупности преступлений восемь лет лишения свободы, штраф в размере 1 млн рублей и лишить ей в течение трех лет работать в сфере образования.

Подсудимая в последнем слове просила не лишать ее свободы. "Я сделала для себя правильные выводы и считаю, что закон и государство меня уже наказали. Прошу, проявите ко мне снисхождение и не лишайте меня свободы. Дайте мне наказание, не связанное с лишением свободы", - сказала Ильина.

Суд признал Ильину виновной во всех инкриминируемых преступлениях. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Также ей назначено 800 тысяч рублей штрафа и суд запретил ей в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях. Кроме того, ее лишат звания "Заслуженный работник высшей школы РФ".

Ильина была взята под стражу в зале суда.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на нее завели в апреле 2025 года.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год она трудоустроила в вуз своего знакомого на должность доцента, однако он на своем рабочем месте не появлялся. В результате с января 2021 года по январь 2025 года фиктивно трудоустроенному работнику выплатили более 10 млн рублей. Из них более 3 млн рублей были перечислены на банковскую карту, открытую на имя сотрудника, но находящуюся в пользовании подозреваемой.

Кроме того, Ильину обвиняли в 16 эпизодах превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт "е" ч. 3 ст. 286 УК). По данным следствия, Ильина организовала схему по присвоению бюджетных средств на сумму свыше 15 млн рублей, начисляя завышенную зарплату и выплаты подчиненным сотрудникам университета при условии возврата ей части получаемых средств.

Ильина была арестована в апрелн 2025 года, в декабре 2025 года ее перевели под домашний арест.