Государство в первый день интервенций закупило половину от запланированного объема пшеницы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Государство в первый день зерновых интервенций закупило 9 450 тонн пшеницы, говорится в материалах Национальной товарной биржи (НТБ).

Это половина из намеченного объема, который предусматривался сводной ведомостью торгов, - 18,9 тысячи тонн.

В частности, было закуплено 2,7 тысячи тонн пшеницы 3 класса по цене 11 тысяч рублей за тонну и 6,75 тысячи тонн пшеницы 4 класса по 10,8 тысячи рублей за тонну.

Из восьми объявленных аукционов результативными оказались четыре. Четыре аукциона были отменены.

Следующие торги назначены на 30 октября.

Как сообщал Минсельхоз, объем интервенций может составить до 3 млн тонн. Госагентом по их проведению является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Торги проводятся на Национальной товарной бирже (НТБ) в формате аукциона.

Интервенции направлены на поддержку аграриев в условиях снижения спроса на зерно из-за проблем с экспортной логистикой в Азово-Черноморском бассейне.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные интервенции в последний раз проводились в России в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года.