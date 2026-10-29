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Роспотребнадзор передал всем граничащим с ДРК странам тесты на лихорадку Эбола

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления возбудителя лихорадки Эбола всем странам, граничащим с Демократической Республикой Конго (ДРК), сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Мы делимся своими тест-системами во всех случаях возникновения любой ситуации, как и сейчас с вариантом Бундибуджио. Мы передали тест-системы в необходимом количестве всем странам, которые граничат с Демократической Республикой Конго, для того чтобы у них была возможность идентификации возбудителя", - сказала Попова в четверг на сессии форума "Россия-Африка".

Помимо этого, глава Роспотребнадзора отметила, что российский тест на геновариант вируса Эбола Бундибуджио успешно зарекомендовал себя в Уганде.

По последним данным Минздрава ДРК, в стране зарегистрировано уже более 10 тыс. случаев заражения лихорадкой Эбола, более 5 тыс. из заразившихся скончались.

Вспышка эпидемии лихорадки Эбола была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Случаи заболевания вирусом также были зафиксированы в соседних Кении, Нигерии и Уганде. В конце августа во Всемирной организации здравоохранения объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

Анна Попова Роспотребнадзор Эбола
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