Почти в семь раз увеличилась площадь природного пожара в Забайкалье

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Площадь ландшафтного пожара в Агинском округе Забайкальского края из-за сильного ветра выросла до 2,4 тыс. гектаров, сообщает Главное управление МЧС по региону в четверг.

"Обстановка с ландшафтным пожаром в Агинском муниципальном округе продолжает оставаться сложной. По уточненным данным, площадь пожара увеличилась с 350 до 2,4 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

В настоящее время огонь проходит земли сельскохозяйственного назначения.

На тушение пожара привлечена межведомственная группировка в составе 123 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники.

Для координации действий на место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Сергей Коровин.

Ранее сообщалось, что огонь распространяется в восточном направлении. Сложную обстановку усугубляет сильный ветер. Пожарным от огня удалось отстоять восемь чабанских стоянок.